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Netflix Dizisi Arcane'den Paylaşılan Bir Fragman 2. Sezonu Bekleyenlerin Heyecanını Artırdı!

Netflix Dizisi Arcane'den Paylaşılan Bir Fragman 2. Sezonu Bekleyenlerin Heyecanını Artırdı!

dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
11.06.2024 - 19:30

Netflix serisi 'Arcane', önümüzdeki kasım ayında hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Netflix'in paylaştığı yeni bir fragman bize bu bekleyişin ne kadar heyecan yarattığını gösteriyor. Gelin önce o fragmana, sonra da gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

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League of Legends kurgusal evreninde geçen ve Vi ve Jinx'e kız kardeşlere odaklanan Netflix serisi 'Arcane', 2021'de yayınlanan ilk sezonuyla Netflix'in şimdiye kadarki en yüksek reytingli dizisi olarak rekor kırmıştı.

League of Legends kurgusal evreninde geçen ve Vi ve Jinx'e kız kardeşlere odaklanan Netflix serisi 'Arcane', 2021'de yayınlanan ilk sezonuyla Netflix'in şimdiye kadarki en yüksek reytingli dizisi olarak rekor kırmıştı.

Oyunseverlere de hitap eden dizi o kadar çok beğenilmişti ki animasyonu, karakterleri, aksiyon sahneleri, seslendirmesi ve hikayesi günlerce konuşulmuştu.

Oyunseverlere de hitap eden dizi o kadar çok beğenilmişti ki animasyonu, karakterleri, aksiyon sahneleri, seslendirmesi ve hikayesi günlerce konuşulmuştu.

Tabii dizinin bu başarısının ardından ikinci ve son sezonun yapım aşamasında olduğu duyurulmuş, geçtiğimiz yıl ise dizinin yayın tarihinin 2024 Kasım olacağı söylenmişti.

Tabii dizinin bu başarısının ardından ikinci ve son sezonun yapım aşamasında olduğu duyurulmuş, geçtiğimiz yıl ise dizinin yayın tarihinin 2024 Kasım olacağı söylenmişti.

'Arcane' dizisinden ilk tanıtımlar yayınlanmış ve her yeni tanıtım dizi hayranlarının heyecanını artırmaya yetmişti. İşte son yayınlanan fragman da yine bu heyecanı artırdı. Gelin hep birlikte Netflix'in paylaştığı o videoyu izleyip gelen yorumlara bakalım.

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