Netflix Dizisi Arcane'den Paylaşılan Bir Fragman 2. Sezonu Bekleyenlerin Heyecanını Artırdı!
Netflix Dizisi Arcane'den Paylaşılan Bir Fragman 2. Sezonu Bekleyenlerin Heyecanını Artırdı!
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League of Legends kurgusal evreninde geçen ve Vi ve Jinx'e kız kardeşlere odaklanan Netflix serisi 'Arcane', 2021'de yayınlanan ilk sezonuyla Netflix'in şimdiye kadarki en yüksek reytingli dizisi olarak rekor kırmıştı.
Oyunseverlere de hitap eden dizi o kadar çok beğenilmişti ki animasyonu, karakterleri, aksiyon sahneleri, seslendirmesi ve hikayesi günlerce konuşulmuştu.
Tabii dizinin bu başarısının ardından ikinci ve son sezonun yapım aşamasında olduğu duyurulmuş, geçtiğimiz yıl ise dizinin yayın tarihinin 2024 Kasım olacağı söylenmişti.
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