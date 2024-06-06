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Yüksek Cumhuriyet Döneminde Geçen 'Star Wars: The Acolyte' Dizisini İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!

Yüksek Cumhuriyet Döneminde Geçen 'Star Wars: The Acolyte' Dizisini İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!

Star Wars dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
06.06.2024 - 16:06

Skywalker Saga olaylarından öncesini anlatan 'Star Wars: The Acolyte' dizisi ilk iki bölümüyle Disney+'ta yerini aldı. Gelin dizinin ayrıntılarına ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

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Leslye Headland tarafından yaratılan ve Star Wars hayranlarının heyecanla beklediği 'Star Wars: The Acolyte' dizisi bugün Disney+'ta gösterime girdi.

Leslye Headland tarafından yaratılan ve Star Wars hayranlarının heyecanla beklediği 'Star Wars: The Acolyte' dizisi bugün Disney+'ta gösterime girdi.

Skywalker Saga olaylarından önce Yüksek Cumhuriyet döneminin sonunda geçen dizi, saygın bir Jedi ustasının, kendisini eski bir Padawan öğrencisiyle temasa geçiren ve uğursuz güçleri ortaya çıkaran bir dizi suçu araştırmasını konu alıyor.

Skywalker Saga olaylarından önce Yüksek Cumhuriyet döneminin sonunda geçen dizi, saygın bir Jedi ustasının, kendisini eski bir Padawan öğrencisiyle temasa geçiren ve uğursuz güçleri ortaya çıkaran bir dizi suçu araştırmasını konu alıyor.

'The Acolyte' dizisinin oyuncu kadrosunda Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Charlie Barnett, Dafne Keen, Rebecca Henderson, Jodie Turner-Smith, Carrie-Anne Moss, Manny Jacinto, Dean-Charles Chapman ve Joonas Suotamo yer alıyor.

'The Acolyte' dizisinin oyuncu kadrosunda Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Charlie Barnett, Dafne Keen, Rebecca Henderson, Jodie Turner-Smith, Carrie-Anne Moss, Manny Jacinto, Dean-Charles Chapman ve Joonas Suotamo yer alıyor.

Altı bölümden oluşan ve ilk iki bölümü yayınlanan dizi, eleştirmenlerden olumlu eleştiriler almasına rağmen izleyicilerin tepkisi büyük ölçüde olumsuz oldu.

Altı bölümden oluşan ve ilk iki bölümü yayınlanan dizi, eleştirmenlerden olumlu eleştiriler almasına rağmen izleyicilerin tepkisi büyük ölçüde olumsuz oldu.

Rotten Tomatoes'da 10 üzerinden 7.6 puan alan dizi sosyal medyada pek çok olumsuz yorum aldı. Gelin izleyicilerin tepkilerine hep birlikte bakalım.

Rotten Tomatoes'da 10 üzerinden 7.6 puan alan dizi sosyal medyada pek çok olumsuz yorum aldı. Gelin izleyicilerin tepkilerine hep birlikte bakalım.
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