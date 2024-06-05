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Netflix'te Çok İzlenen 'Susmayanlar' Dizisine İzleyicilerden Gelen Tepkiler

Netflix'te Çok İzlenen 'Susmayanlar' Dizisine İzleyicilerden Gelen Tepkiler

dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
05.06.2024 - 12:17

Netflix'te yayınlanan İspanyol dizisi 'Susmayanlar' kısa sürede izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Gelin önce dizinin ayrıntılarına sonra da izleyici yorumlarına hep birlikte bakalım.

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Miguel Sáez Carral'ın romanından uyarlanan Susmayanlar (Raising Voices) 31 Mayıs'ta Netflix'te gösterime girdi ve izleyicilerin kısa sürede ilgisini çekmeyi başardı.

Miguel Sáez Carral'ın romanından uyarlanan Susmayanlar (Raising Voices) 31 Mayıs'ta Netflix'te gösterime girdi ve izleyicilerin kısa sürede ilgisini çekmeyi başardı.

İspanyol gençlik draması türündeki mini dizinin başrollerinde Nicole Wallace, Clara Galle ve Aïcha Villaverde yer alıyor.

İspanyol gençlik draması türündeki mini dizinin başrollerinde Nicole Wallace, Clara Galle ve Aïcha Villaverde yer alıyor.

8 bölüm halinde yayınlanan dizi, 17 yaşındaki bir öğrencinin hayatının okulun cephesine “Dikkat: Burada bir tecavüzcü var” yazan bir reklam panosu astığında altüst olmasını konu alıyor.

8 bölüm halinde yayınlanan dizi, 17 yaşındaki bir öğrencinin hayatının okulun cephesine “Dikkat: Burada bir tecavüzcü var” yazan bir reklam panosu astığında altüst olmasını konu alıyor.

Okudukları lisede bir tecavüzcü olduğu iddiasından sonra bu suçlama gerçek mi ve gerçek kurban kim soruları dizinin ana karakterlerini sorgulamaya itiyor.

Okudukları lisede bir tecavüzcü olduğu iddiasından sonra bu suçlama gerçek mi ve gerçek kurban kim soruları dizinin ana karakterlerini sorgulamaya itiyor.

Peki Susmayanlar'ı izleyenler dizi hakkında ne düşünüyor? Gelin sosyal medyada yapılan yorumlara hep birlikte bakalım.

Peki Susmayanlar'ı izleyenler dizi hakkında ne düşünüyor? Gelin sosyal medyada yapılan yorumlara hep birlikte bakalım.
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"Netflix'teki 'Raising Voice' inanılmazdı ve şimdi Nicole Wallace'ın hastası oldum"

"Netflix'teki 'Raising Voice' inanılmazdı ve şimdi Nicole Wallace'ın hastası oldum"
twitter.com

"Netflix'teki 'Raising Voice' dizisi çok güzel"

"Netflix'teki 'Raising Voice' dizisi çok güzel"
twitter.com

"Netflix'teki 'Raising Voice'u izlemeyi yeni bitirdim. Cinsel saldırı ve sesini yükseltmeye dair yürek burkan bir hikaye. Hem dürüstçe hem de ironiydi. Bu arada dizinin gerçek bir oyuncusu yakın zamanda bir kadına cinsel saldırıda bulunmaktan tutuklandı"

"Netflix'teki 'Raising Voice'u izlemeyi yeni bitirdim. Cinsel saldırı ve sesini yükseltmeye dair yürek burkan bir hikaye. Hem dürüstçe hem de ironiydi. Bu arada dizinin gerçek bir oyuncusu yakın zamanda bir kadına cinsel saldırıda bulunmaktan tutuklandı"
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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