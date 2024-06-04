Başrolünde Tom Hardy'nin Oynadığı 'Venom: The Last Dance'ın Fragmanı İzleyenleri Aşırı Heyecanlandırdı!
Başrolünde Tom Hardy'nin Oynadığı 'Venom: The Last Dance'ın Fragmanı İzleyenleri Aşırı Heyecanlandırdı!
Tom Hardy'nin başrolünde oynadığı Venom: The Last Dance filminin ilk fragmanı paylaşıldı. Gelin önce filmin detaylarına ve fragmana, sonra da gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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Tom Hardy'nin 6 yıldır canlandırdığı Marvel anti-kahramanı Venom, son bir kez daha izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Heyecanla beklenen Venom: Son Dans'ın (Venom: The Last Dance) 25 Ekim'de vizyona giriyor.
Tom Hardy serinin bu filminde de uzaylı bir ortakyaşamla bağ kurarak Venom'a dönüşen gazeteci Eddie Brock karakterine hayat veriyor. Filmde Tom Hardy'ye Chiwetel Ejiofor ve Juno Temple eşlik ediyor.
Serinin 2018 yılında gösterime giren ilk filmi Venom: Zehirli Öfke (Venom), eleştirmenlerce hiç beğenilmemiş, ancak dünya çapında 856,1 milyon dolar kazanarak gişede büyük bir başarıya imza atmıştı.
İkinci film olan 2021 yapımı Venom: Let There Be Carnage (Venom: Zehirli Öfke 2) de ilki kadar başarılı olmasa da 506,8 milyon dolar hasılat yaparak başarılı kabul edilmiştir.
Serinin son filmi Venom: The Last Dance'ın da bu başarıyı yakalayıp yakalayamayacağı merakla bekleniyor. Filmin ilk fragmanı yakın bir zamanda paylaşıldı. Gelin önce fragmana bi' göz atalım, sonra da izleyiciler ne düşünüyor hep birlikte görelim.
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