Zombiden Ortalığın Geçilmediği 'I Am Legend' Filminin Oyuncusu İkinci Filmle İlgili Müjdeyi Verdi

'Biliyorum film yıllardır bekleniyor ama senaryosunun yazım aşaması henüz bitmedi. Onu en iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Sinemaseverlerin tatmin olmalarını istiyoruz. Henüz bir çıkış tarihi yok. Tam olarak nerede çekileceği bile belli değil. Ama Will Smith ile birlikte kamera karşısına geçeceğim için çok heyecanlıyım. Bu filmi dört gözle bekliyorum' dedi.