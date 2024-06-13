Zombiden Ortalığın Geçilmediği 'I Am Legend' Filminin Oyuncusu İkinci Filmle İlgili Müjdeyi Verdi
Zombiden Ortalığın Geçilmediği 'I Am Legend' Filminin Oyuncusu İkinci Filmle İlgili Müjdeyi Verdi
Ben Efsaneyim (I Am Legend) filminin ikincisinde rol alacağı doğrulanan ünlü oyuncu Michael B. Jordan, Will Smith'in başrolde olduğu filmle ilgili son gelişmeleri paylaştı. Detaylar içerikte!
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Ben Efsaneyim (I Am Legend) tartışmasız sinema tarihinin en başarılı filmlerinden biridir. Francis Lawrence'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film 2007 yılında vizyona girmişti ve dünya çapında 585 milyon dolardan fazla hasılat elde etmişti.
Filmin vizyona girmesinin üzerinden 17 yıl geçti ve hâlâ Will Smith'in oyunculuğu ve filmin senaryosu dillerden düşmüyor. Filmi izlemeyenler için konusundan kısaca bahsetmek gerek: Will Smith bu filmde askeri bir viroloğu canlandırıyor. Canlandırdığı karakter olan Robert Neville, insanlığın çoğunu yamyam mutantlara dönüştüren bir virüse çare bulmaya çalışıyor.
İlk filmin başarısının ardından 'I Am Legend 2' filminin geleceği çok uzun zamandır konuşuluyordu. Bu beklenen haber ise 2022 yılının mart ayında duyurulmuş ve filmde Will Smith'e ünlü oyuncu Michael B. Jordan'ın eşlik edeceği doğrulanmıştı. Bu arada söylemeden geçmeyelim kendisini filmde oynaması için Will Smith ikna etmişti.
Filmin hayranları ikinci filmi merak içinde beklerken Michael B. Jordan'dan da yeni bir açıklama geldi. People'a konuşan Jordan yaptığı açıklamada,
'I Am Legend' ya da Türkçe adıyla 'Ben Efsaneyim' filmi izleyenleri post-apokaliptik bir dünyaya sürüklemiş ve tek başına kalan bir insanın virüs salgını yüzünden hayatta kalma hikayesini gerilim dolu sahnelerle ekrana taşımıştı. Bakalım ikinci film nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz.
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