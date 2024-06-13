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Zombiden Ortalığın Geçilmediği 'I Am Legend' Filminin Oyuncusu İkinci Filmle İlgili Müjdeyi Verdi

Zombiden Ortalığın Geçilmediği 'I Am Legend' Filminin Oyuncusu İkinci Filmle İlgili Müjdeyi Verdi

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
13.06.2024 - 11:44

Ben Efsaneyim (I Am Legend) filminin ikincisinde rol alacağı doğrulanan ünlü oyuncu Michael B. Jordan, Will Smith'in başrolde olduğu filmle ilgili son gelişmeleri paylaştı. Detaylar içerikte!

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Ben Efsaneyim (I Am Legend) tartışmasız sinema tarihinin en başarılı filmlerinden biridir. Francis Lawrence'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film 2007 yılında vizyona girmişti ve dünya çapında 585 milyon dolardan fazla hasılat elde etmişti.

Ben Efsaneyim (I Am Legend) tartışmasız sinema tarihinin en başarılı filmlerinden biridir. Francis Lawrence'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film 2007 yılında vizyona girmişti ve dünya çapında 585 milyon dolardan fazla hasılat elde etmişti.

Filmin vizyona girmesinin üzerinden 17 yıl geçti ve hâlâ Will Smith'in oyunculuğu ve filmin senaryosu dillerden düşmüyor. Filmi izlemeyenler için konusundan kısaca bahsetmek gerek: Will Smith bu filmde askeri bir viroloğu canlandırıyor. Canlandırdığı karakter olan Robert Neville, insanlığın çoğunu yamyam mutantlara dönüştüren bir virüse çare bulmaya çalışıyor.

Filmin vizyona girmesinin üzerinden 17 yıl geçti ve hâlâ Will Smith'in oyunculuğu ve filmin senaryosu dillerden düşmüyor. Filmi izlemeyenler için konusundan kısaca bahsetmek gerek: Will Smith bu filmde askeri bir viroloğu canlandırıyor. Canlandırdığı karakter olan Robert Neville, insanlığın çoğunu yamyam mutantlara dönüştüren bir virüse çare bulmaya çalışıyor.

İlk filmin başarısının ardından 'I Am Legend 2' filminin geleceği çok uzun zamandır konuşuluyordu. Bu beklenen haber ise 2022 yılının mart ayında duyurulmuş ve filmde Will Smith'e ünlü oyuncu Michael B. Jordan'ın eşlik edeceği doğrulanmıştı. Bu arada söylemeden geçmeyelim kendisini filmde oynaması için Will Smith ikna etmişti.

İlk filmin başarısının ardından 'I Am Legend 2' filminin geleceği çok uzun zamandır konuşuluyordu. Bu beklenen haber ise 2022 yılının mart ayında duyurulmuş ve filmde Will Smith'e ünlü oyuncu Michael B. Jordan'ın eşlik edeceği doğrulanmıştı. Bu arada söylemeden geçmeyelim kendisini filmde oynaması için Will Smith ikna etmişti.

Filmin hayranları ikinci filmi merak içinde beklerken Michael B. Jordan'dan da yeni bir açıklama geldi. People'a konuşan Jordan yaptığı açıklamada,

Filmin hayranları ikinci filmi merak içinde beklerken Michael B. Jordan'dan da yeni bir açıklama geldi. People'a konuşan Jordan yaptığı açıklamada,

'Biliyorum film yıllardır bekleniyor ama senaryosunun yazım aşaması henüz bitmedi. Onu en iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Sinemaseverlerin tatmin olmalarını istiyoruz. Henüz bir çıkış tarihi yok. Tam olarak nerede çekileceği bile belli değil. Ama Will Smith ile birlikte kamera karşısına geçeceğim için çok heyecanlıyım. Bu filmi dört gözle bekliyorum' dedi.

'I Am Legend' ya da Türkçe adıyla 'Ben Efsaneyim' filmi izleyenleri post-apokaliptik bir dünyaya sürüklemiş ve tek başına kalan bir insanın virüs salgını yüzünden hayatta kalma hikayesini gerilim dolu sahnelerle ekrana taşımıştı. Bakalım ikinci film nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz.

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