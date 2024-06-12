Harry Potter Yıldızı Daniel Radcliffe'in 'Hiç İzlemedim' Dediği Dizileri Duyunca Çok Şaşıracaksınız!
Harry Potter Yıldızı Daniel Radcliffe'in 'Hiç İzlemedim' Dediği Dizileri Duyunca Çok Şaşıracaksınız!
Harry Potter oyuncusu Daniel Radcliffe, verdiği bir röportajda en sevdiği dizileri söyleyerek duyanları şaşırttı. Gelin ünlü oyuncunun açıklamasına hep birlikte bakalım.
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Ünlü oyunculara röportajların arasında en sevdikleri film ve diziler sorulur ve genelde o soruya cevap olarak kült yapımlar gelir. Ama sıradaki haberden anlıyoruz ki aynı şey Daniel Radcliffe için söz konusu bile değil.
Independent'ın aktardığına göre sinema tarihinin en gişe canavarı filmlerinden biri olan Harry Potter serisinin yıldızı Radcliffe, severek izlediği ve hiç izlemediği dizileri söyleyerek duyanları şaşırtmayı başardı.
CBR'a verdiği röportajda konuşan Britanyalı aktör yaptığı açıklamada,
"Ben Simpsonlar insanıyım"
Biz kendisini Harry Potter karakteriyle özdeşleştirsek de ünlü oyuncu son zamanlarda televizyon dizilerinde de yer aldı. En son rol aldığı Miracle Workers dizisi epey sevildi. Simpsonlar'ın üç bölümünde konuk ses olarak bile rol aldı. Yarın bir gün yeni bir Harry Potter dizisi çıkarsa izler mi? İşte bunu bilemiyoruz.
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