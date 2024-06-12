General Maximus'u Canlandıran Russell Crowe, Yeni Gladyatör Filmini Kıskandığını Sonunda İtiraf Etti
General Maximus'u Canlandıran Russell Crowe, Yeni Gladyatör Filmini Kıskandığını Sonunda İtiraf Etti
Gladyatör filminde başrol oynayan Russell Crowe, ikinci filmin gelmesinden rahatsızlık duyduğunu açıkladı. Gelin Paul Mescal'ın filmini kıskanan Crowe'un açıklamasına hep birlikte bakalım.
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Dünyaca ünlü oyuncu Russell Crowe, 2000 yapımı Gladyatör'de Romalı general Maximus'u canlandırmış ve bu film tabii sinema dünyasının altını üstüne getirmişti.
2024 yılında ise biz artık Gladyatör filminin ikincisini konuşuyoruz. Oyuncu kadrosunda Paul Mescal, Denzel Washington, Joseph Quinn, Fred Hechinger ve Pedro Pascal gibi oyuncuların olduğu film önümüzdeki kasım ayında vizyona giriyor. Filmin yönetmenliğini yine ilk filmin yönetmeni Ridley Scott üstleniyor.
Tabii aynı durum 60 yaşındaki Russell Crowe için geçerli değil. Zira o bu filmde karakteri ilk yapımda öldüğü için rol almayacak. Paul Mescal'ın başrolde olduğu Gladyatör 2, Roma İmparatoru Commodus'un genç yeğeni Lucius'un yetişkinlik hikayesine odaklanacak.
Independent'ın aktardığına göre Crowe bu durumdan oldukça rahatsız. Oscar ödüllü oyuncu, Kyle Meredith'e verdiği röportajda,
Paul Mescal ise geçen yıl Esquire'a verdiği röportajda, "Heyecanlıyım ve filmin mirasından uzaklaşmak zor" demişti. Bakalım Mescal'ın olduğu Gladyatör filmi ilkinden ne kadar farklı olacak? Hep birlikte kasım ayında göreceğiz.
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