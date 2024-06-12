General Maximus'u Canlandıran Russell Crowe, Yeni Gladyatör Filmini Kıskandığını Sonunda İtiraf Etti

'Bir tane daha Gladyatör filmi yapılmasından rahatsızım. Çünkü senaryoyla ilgili duyduğum birkaç şey karakterimin ahlaki yolculuğuna uygun değil. Ama filmde ölü karakter olduğum için ve tabii rol almadığım için bir şey söyleyemiyorum. Benim haddime değil. Üstelik biraz da kıskanıyorum' dedi.