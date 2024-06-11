Tolga Karaçelik'in Steve Buscemi Başrollü Kara Komedi Filmi Prömiyerini New York'ta Yaptı!
Tolga Karaçelik'in Steve Buscemi Başrollü Kara Komedi Filmi Prömiyerini New York'ta Yaptı!
Yönetmen Tolga Karaçelik'in yeni filmi New York'ta prömiyerini yaptı. Bir yazarla bir katilin arasında tuhaf ilişkiyi konu alan film izleyenler tarafından çok beğenildi. Detaylar içerikte!
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Tolga Karaçelik’in hem yazdığı hem de yönettiği 'The Shallow Tale of a Writer Who Decided To Write About A Serial Killer' filmi New York’ta düzenlenen 2024 Tribeca Film Festivali’nde prömiyerini yaptı.
Karaçelik'in İngilizce çektiği ilk film olma özelliği taşıyan kara komedi türündeki yapımın başrollerinde Steve Buscemi, Britt Lower ve John Magaro yer alıyor.
'The Shallow Tale of a Writer Who Decided To Write About A Serial Killer', zor bir boşanma süreci geçiren bir yazar ile ona gündüzleri evliliği, geceleri yeni kitabında kaleme aldığı seri cinayetlerdeki öldürme yöntemleri için danışmanlık yapan emekli bir seri katilin arkadaşlığını konu alıyor.
Yönetmen Tolga Karaçelik, 2018 yılındaki Sundance Film Festivali'nde 'Kelebekler' filmiyle Dünya Sineması Büyük Ödülü’nü kazanan ilk yerli yapım olmuştu.
Çekimleri 22 gün boyunca New York'ta yapılan bu film de izleyicilerden tam not aldı. 'Gişe Memuru', 'Sarmaşık' ve 'Kelebekler' filmleriyle başarılı bir yönetmen olduğunu dünyaya kanıtlayan Karaçelik'in yeni filmi Türkiye'nin siyasi ve toplumsal değişiklikleri hakkında olmayan bir film olarak da dikkat çekti.
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