Tüm Zamanların En İyi Dizisinin Oyuncusu Yeniden Çekilen Dizi Hakkında Dikkat Çeken Bir Açıklama Yaptı!
Tüm Zamanların En İyi Dizisinin Oyuncusu Yeniden Çekilen Dizi Hakkında Dikkat Çeken Bir Açıklama Yaptı!
Tüm zamanların en iyi dizilerinden biri olan 'The X-Files' yeniden çekilecek. Dizinin başrol oyuncuları yeni proje hakkındaki düşüncelerini bir röportajda dile getirdi. Detaylar içerikte!
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1993-2002 yılları arasında 9 sezon boyunca devam eden 'The X-Files' dizisi izleyenler tarafından tüm zamanların en iyi dizisi olarak nitelendirilmişti.
Dizi, paranormal olaylarla ilgili çözülmemiş vakaları araştıran FBI ajanları Mulder ve Scully'nin hikayesini takip etmişti. Dizi öyle çok sevilmişti ki ardından iki film ve bir spinoff çekilmiş, hatta 2016 ve 2018'de iki sezonla ekranlara geri dönmüştü.
Geçtiğimiz yıl dizinin yaratıcısı Chris Carter, Black Panther'ın yönetmeni Ryan Coogler ile birlikte diziyi farklı bir oyuncu kadrosuyla yeniden çekme planları olduğunu duyurmuştu.
Independent'ın aktardığına göre 'The X-Files'ın başrol oyuncularından David Duchovny dizinin yeniden çekilmesi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Dizide FBI ajanı Fox Mulder karakterini canlandıran 63 yaşındaki Duchovny Screen Rant'e verdiği röportajda,
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Dana Scully'i oynayan Gillian Anderson ise Coogler'ın projeyi yönetmesi halinde teklife "hayır demeyeceğini" belirtti.
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