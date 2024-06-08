İzleyenlerin Bağımlısı Olduğu Dexter'ın Yeni Dizisinin Oyuncu Kadrosu Belli Oldu!
İzleyenlerin Bağımlısı Olduğu Dexter'ın Yeni Dizisinin Oyuncu Kadrosu Belli Oldu!
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Emmy ödüllü Dexter dizisi 2006 yılında yayın hayatına girmiş ve 2013 yılına kadar 8 sezon boyunca sürmüştü. Dizi, Miami Metro Polis Departmanı'nda kan sıçrama analisti olarak çalışan ve aynı zamanda bir seri katil olarak gizli bir hayat sürdüren Dexter Morgan'ın hikayesini ekranlara taşımıştı.
Son yılların en popüler gerilim, kara mizah ve polisiye yapımlarından biri olan dizinin başrollerinde ise Michael C. Hall, Julie Benz ve Jennifer Carpenter oynamıştı.
Şimdilerde çok sevilen bu dizinin yeni bir uyarlaması daha ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Paramount+'ın Showtime'la birlikte hazırladığı ve orijinal Dexter'dan 15 yıl öncesini anlatan yapımın prodüksiyonu Miami'de başladı.
Independent'ın aktardığına göre yeni dizi 1991 yılında geçecek ve Dexter'ın öğrencilikten intikamcı bir seri katile dönüşümünü anlatacak. Dizinin başrollerinde Patrick Gibson, Christian Slater ve Molly Brown yer alacak.
Variety'nin haberine göre ise 'Dexter: Original Sin' adlı 10 bölümlük dizideki başrol karakterlere James Martinez, Christina Milian, Alex Shimizu ve Reno Wilson eşlik edecek.
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