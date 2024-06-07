Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
'The Last of Us' Yapımcılarından Hayranları Hem Sevindiren Hem de Üzen Bir Haber Geldi!

'The Last of Us' Yapımcılarından Hayranları Hem Sevindiren Hem de Üzen Bir Haber Geldi!

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
07.06.2024 - 11:38

'The Last of Us' dizisinin yaratıcılarından hayranları hem sevindirecek hem de üzecek bir haber basına yansıdı. İkinci sezon onayı alan dizinin yapımcılarından dikkat çeken açıklamalar geldi. Detaylar içerikte!

İçeriğin Devamı Aşağıda

2023 yılı başında HBO Max'ta yayınlanan ve başrollerinde Pedro Pascal ve Bella Ramsey'in oynadığı ödüllü drama dizisi 'The Last of Us' hikayesiyle tüm izleyenleri kendine hayran bıraktı.

2023 yılı başında HBO Max'ta yayınlanan ve başrollerinde Pedro Pascal ve Bella Ramsey'in oynadığı ödüllü drama dizisi 'The Last of Us' hikayesiyle tüm izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Pedro Pascal dizide 14 yaşındaki Ellie'yi bir mantar salgınının neden olduğu zombi kıyametinden 20 yıl sonra sağ salim bilim insanlarına teslim etmeye çalışan Joel rolünü canlandırdı.

Pedro Pascal dizide 14 yaşındaki Ellie'yi bir mantar salgınının neden olduğu zombi kıyametinden 20 yıl sonra sağ salim bilim insanlarına teslim etmeye çalışan Joel rolünü canlandırdı.

9 bölüm halinde yayınlanan ve çok sevilen 'The Last of Us' hakkında hayranları hem sevindirecek hem de üzecek bir haber geldi. Independent'ın aktardığına göre dizi nihayet 2025 yılında gösterime girecek ama ilk sezondan daha kısa sürecek.

9 bölüm halinde yayınlanan ve çok sevilen 'The Last of Us' hakkında hayranları hem sevindirecek hem de üzecek bir haber geldi. Independent'ın aktardığına göre dizi nihayet 2025 yılında gösterime girecek ama ilk sezondan daha kısa sürecek.

Dizinin ortak yaratıcıları Craig Mazin ve Neil Druckmann Deadline'a yaptıkları açıklamada,

Dizinin ortak yaratıcıları Craig Mazin ve Neil Druckmann Deadline'a yaptıkları açıklamada,

'İkinci sezon 7 bölümden oluşacak. Bölüm sayısının kısa olmasının nedeni bölüm sürelerinin baya uzun olması. Anlattığımız hikaye ilk sezonun hikayesinden daha büyük olacak. Hayranlar sakın üzülmesin, hikayeyi anlatmak için daha az zaman ayırmıyoruz aksine daha fazla zaman ayırmak istiyoruz. Çünkü her bir bölümün ayrı bir gişe canavarı gibi gelmesini istiyoruz' dedi.

'The Last of Us' yaratıcılarından hayranları sevindirecek bir haber daha geldi. Yaratıcılar eğer HBO onay verirse video oyunu serisinin üçüncü ve dördüncü sezonlarını çekmek istediklerini söyledi.

'The Last of Us' yaratıcılarından hayranları sevindirecek bir haber daha geldi. Yaratıcılar eğer HBO onay verirse video oyunu serisinin üçüncü ve dördüncü sezonlarını çekmek istediklerini söyledi.

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın