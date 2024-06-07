'The Last of Us' Yapımcılarından Hayranları Hem Sevindiren Hem de Üzen Bir Haber Geldi!

'İkinci sezon 7 bölümden oluşacak. Bölüm sayısının kısa olmasının nedeni bölüm sürelerinin baya uzun olması. Anlattığımız hikaye ilk sezonun hikayesinden daha büyük olacak. Hayranlar sakın üzülmesin, hikayeyi anlatmak için daha az zaman ayırmıyoruz aksine daha fazla zaman ayırmak istiyoruz. Çünkü her bir bölümün ayrı bir gişe canavarı gibi gelmesini istiyoruz' dedi.