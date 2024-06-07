'The Last of Us' Yapımcılarından Hayranları Hem Sevindiren Hem de Üzen Bir Haber Geldi!
'The Last of Us' Yapımcılarından Hayranları Hem Sevindiren Hem de Üzen Bir Haber Geldi!
'The Last of Us' dizisinin yaratıcılarından hayranları hem sevindirecek hem de üzecek bir haber basına yansıdı. İkinci sezon onayı alan dizinin yapımcılarından dikkat çeken açıklamalar geldi. Detaylar içerikte!
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2023 yılı başında HBO Max'ta yayınlanan ve başrollerinde Pedro Pascal ve Bella Ramsey'in oynadığı ödüllü drama dizisi 'The Last of Us' hikayesiyle tüm izleyenleri kendine hayran bıraktı.
Pedro Pascal dizide 14 yaşındaki Ellie'yi bir mantar salgınının neden olduğu zombi kıyametinden 20 yıl sonra sağ salim bilim insanlarına teslim etmeye çalışan Joel rolünü canlandırdı.
9 bölüm halinde yayınlanan ve çok sevilen 'The Last of Us' hakkında hayranları hem sevindirecek hem de üzecek bir haber geldi. Independent'ın aktardığına göre dizi nihayet 2025 yılında gösterime girecek ama ilk sezondan daha kısa sürecek.
Dizinin ortak yaratıcıları Craig Mazin ve Neil Druckmann Deadline'a yaptıkları açıklamada,
'The Last of Us' yaratıcılarından hayranları sevindirecek bir haber daha geldi. Yaratıcılar eğer HBO onay verirse video oyunu serisinin üçüncü ve dördüncü sezonlarını çekmek istediklerini söyledi.
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