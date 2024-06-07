Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Ortalık Karıştı! Baby Reindeer'ın Gerçek Martha'sı Fiona Harvey Netflix'e Dava Açtı

Ortalık Karıştı! Baby Reindeer'ın Gerçek Martha'sı Fiona Harvey Netflix'e Dava Açtı

dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
07.06.2024 - 10:38

Baby Reindeer'ın gerçek Martha'sı Fiona Harvey Netflix'e dava açtı. Detaylar içerikte!

İçeriğin Devamı Aşağıda

İskoç komedyen Richard Gadd'ın yarattığı Netflix dizisi Baby Reindeer çok büyük sansasyon yarattı. Yayınlandığı ilk ay 60 milyondan fazla kişinin izlediği dizi, Gotham TV ödülü kazandı. Hatta Emmy ödüllerinde adı geçmesi bekleniyor.

İskoç komedyen Richard Gadd'ın yarattığı Netflix dizisi Baby Reindeer çok büyük sansasyon yarattı. Yayınlandığı ilk ay 60 milyondan fazla kişinin izlediği dizi, Gotham TV ödülü kazandı. Hatta Emmy ödüllerinde adı geçmesi bekleniyor.

Dizinin gerçek Martha'sı Fiona Harvey, gazeteci Piers Morgan'ın programına katılmış ve Richard Gadd'a hiçbir şey göndermediğini, sadece birkaç e-posta göndermiş olabileceğini söyledi.

Dizinin gerçek Martha'sı Fiona Harvey, gazeteci Piers Morgan'ın programına katılmış ve Richard Gadd'a hiçbir şey göndermediğini, sadece birkaç e-posta göndermiş olabileceğini söyledi.

Gadd ise nisan ayında verdiği bir röportajda dizinin bazı noktalarında değişiklik yaptığını dile getirdi ve "Ciddi şekilde takip edildim ve ciddi şekilde tacize uğradım. Ancak bunun sanat alanında var olmasını ve dayandığı insanları korumasını istedik" dedi.

Gadd ise nisan ayında verdiği bir röportajda dizinin bazı noktalarında değişiklik yaptığını dile getirdi ve "Ciddi şekilde takip edildim ve ciddi şekilde tacize uğradım. Ancak bunun sanat alanında var olmasını ve dayandığı insanları korumasını istedik" dedi.

Fiona Harvey ise hakkındaki iddiaları yalanlıyor. Hatta yayın devi Netflix'i hakaret, ihmal ve manevi zararla suçluyor. Guardian'da yer alan habere göre Fiona Harvey, Netflix'e 170 milyon dolarlık dava açtı.

Fiona Harvey ise hakkındaki iddiaları yalanlıyor. Hatta yayın devi Netflix'i hakaret, ihmal ve manevi zararla suçluyor. Guardian'da yer alan habere göre Fiona Harvey, Netflix'e 170 milyon dolarlık dava açtı.

Dava dosyasında şu ifadeler geçti:

Dava dosyasında şu ifadeler geçti:

'Harvey hakkında yalanlar arasında Harvey'in iki kez hüküm giymiş ve beş yıl hapis cezasına çarptırılmış bir sapık olduğu ve Harvey'in Gadd'a cinsel saldırıda bulunduğu da yer almaktadır. Çünkü bu gerçeklerden daha iyi bir hikayeydi ve daha iyi hikayeler para kazandırıyordu. Netflix, Gadd'ın anlattığı gerçek hikayeyi doğrulamak için hiçbir şey yapmadı'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Guardian'a konuşan bir Netflix yetkilisi yaptığı açıklamada,

Guardian'a konuşan bir Netflix yetkilisi yaptığı açıklamada,

'Bu konuyu şiddetle savunmak ve Richard Gadd'ın hikayesini anlatma hakkının arkasında durmak niyetindeyiz' sözlerini dile getirdi.

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın