Ortalık Karıştı! Baby Reindeer'ın Gerçek Martha'sı Fiona Harvey Netflix'e Dava Açtı
Ortalık Karıştı! Baby Reindeer'ın Gerçek Martha'sı Fiona Harvey Netflix'e Dava Açtı
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İskoç komedyen Richard Gadd'ın yarattığı Netflix dizisi Baby Reindeer çok büyük sansasyon yarattı. Yayınlandığı ilk ay 60 milyondan fazla kişinin izlediği dizi, Gotham TV ödülü kazandı. Hatta Emmy ödüllerinde adı geçmesi bekleniyor.
Dizinin gerçek Martha'sı Fiona Harvey, gazeteci Piers Morgan'ın programına katılmış ve Richard Gadd'a hiçbir şey göndermediğini, sadece birkaç e-posta göndermiş olabileceğini söyledi.
Gadd ise nisan ayında verdiği bir röportajda dizinin bazı noktalarında değişiklik yaptığını dile getirdi ve "Ciddi şekilde takip edildim ve ciddi şekilde tacize uğradım. Ancak bunun sanat alanında var olmasını ve dayandığı insanları korumasını istedik" dedi.
Fiona Harvey ise hakkındaki iddiaları yalanlıyor. Hatta yayın devi Netflix'i hakaret, ihmal ve manevi zararla suçluyor. Guardian'da yer alan habere göre Fiona Harvey, Netflix'e 170 milyon dolarlık dava açtı.
Dava dosyasında şu ifadeler geçti:
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Guardian'a konuşan bir Netflix yetkilisi yaptığı açıklamada,
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