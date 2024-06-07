Ortalık Karıştı! Baby Reindeer'ın Gerçek Martha'sı Fiona Harvey Netflix'e Dava Açtı

'Harvey hakkında yalanlar arasında Harvey'in iki kez hüküm giymiş ve beş yıl hapis cezasına çarptırılmış bir sapık olduğu ve Harvey'in Gadd'a cinsel saldırıda bulunduğu da yer almaktadır. Çünkü bu gerçeklerden daha iyi bir hikayeydi ve daha iyi hikayeler para kazandırıyordu. Netflix, Gadd'ın anlattığı gerçek hikayeyi doğrulamak için hiçbir şey yapmadı'