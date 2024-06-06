Harlan Coben'in Romanından Uyarlanan Netflix Dizisinin Detayları Belli Oldu!
Harlan Coben'in Romanından Uyarlanan Netflix Dizisinin Detayları Belli Oldu!
Gerilim romanlarının yazarı Harlan Coben'in bir romanı daha Netflix dizisi olarak uyarlanıyor. Detaylar içerikte!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kitapları 40'tan fazla dile çevrilen ve 80 milyondan fazla satılan yazar Harlan Coben'in romanları Netflix dizisi olarak uyarlanmaya devam ediyor.
Yabancı (The Stranger) ve Geçmişle Dans'ın (Stay Close) ardından Netflix bu yılın başında 2016'da roman olarak yayımlanan Beni Kandıramazsın'ı dizi olarak yayınlamış ve dizi 91 ülkede ilk 10'a girmeyi başarmıştı.
Şimdilerde Netflix'in Harlan Coben koleksiyonuna bir yenisi daha ekleniyor. Harlan Coben'ın Netflix dizisi Özlüyorum Seni (Missing You) 2025 yılının ocak ayında izleyici karşısına çıkacak.
Independent'ın aktardığına göre dizinin oyuncu kadrosu da netleşti. Rosalind Eleazar, Jessica Plummer, Richard Armitage, Lenny Henry, Steve Pemberton ve Mary Malone gibi isimlere son olarak Ashley Walters, James Nesbitt ve Matt Jay-Willis dahil oldu.
Romanlarında ters köşe yapmakla ünlenen yazarın bu dizisi, nişanlısı Josh 11 yıl önce bir anda ortadan kaybolan Dedektif Kat Donovan'ı merkezine alacak. Mini dizi beş bölüm halinde yayınlanacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın