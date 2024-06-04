Netflix'in Hit Dizisi Bridgerton'ın Yıldız Oyuncusunun Yeni Film Projesi Belli Oldu!
Netflix'in Hit Dizisi Bridgerton'ın Yıldız Oyuncusunun Yeni Film Projesi Belli Oldu!
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Netflix adeta bir hit haline gelen dönem draması Bridgerton'daki başrolüyle tanınan Phoebe Dynevor son yılların en dikkat çeken oyuncularından biri.
Bridgerton'daki Daphne Bridgerton rolüyle beğenilen ünlü oyuncu, gerilim filmi Fair Play'de Alden Ehrenreich'le birlikte rol almıştı ve film izleyenler tarafından çok beğenilmişti. Hatta performansıyla BAFTA adaylığı kazanmıştı.
29 yaşındaki Bridgerton yıldızı Dynevor'un gelecek projeleri de çok merak ediliyor. Ünlü oyuncu ilerleyen günlerde Neil Burger'ın yeni casus filmi Inheritance'de ve gerilim filmi Anniversary'de rol alacak.
Ama Dynevor şimdilerde bambaşka bir yapımla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Daily Mail'in haberine göre Dynevor bu yıl içinde Avustralya'da çekilecek bir köpekbalığı filminde başrolü oynayacak.
Filmin yönetmen koltuğunda İyi Katiller Sevgilim, Vahşi Gece ve Yedinci Hayat filmleriyle tanınan Norveçli senarist ve yönetmen Tommy Wirkola oturacak.
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Independent'ın aktardığına göre Dynevor'un oynayacağı gerilim türündeki filmin adı ve konusu henüz gizli tutuluyor. Tek bilinen filmin yapım şirketinin aynı zamanda Succession dizisi ile Don't Look Up ve The Menu filmlerinin yapımcısı olduğu...
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