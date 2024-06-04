Yönetmen Denis Villeneuve Dune 2 Yüzünden Hayal Kırıklığına Uğradığını İtiraf Etti
Yönetmen Denis Villeneuve Dune 2 Yüzünden Hayal Kırıklığına Uğradığını İtiraf Etti
Dune film serisinin yönetmeni Denis Villeneuve, filmin gişedeki süregelen başarısından hayal kırıklığı duyduğunu ifade etti. Detaylar içerikte!
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Prisoners, Blade Runner 2049 ve Arrival filmleriyle tanınan yönetmen Denis Villeneuve'ün son filmi Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki (Dune: Part 2) 2023 yılında sinemada gişe rekorları kırdı.
Şubat ayında vizyona giren film, dünya çapında 711,8 milyon dolar hasılat elde ederek yılın şu ana kadarki en başarılı filmi olarak tarihe geçti.
Dune 2, 2024'ün iddialı yapımları olan Ryan Gosling ve Emily Blunt'ın The Fall Guy filmi ve George Miller'ın Furiosa: A Mad Max Saga karşısında ise bu unvanını korumayı başardı.
Arkasından gelen diğer filmler gişe hasılatı açısından onun başarısını yakalayamadı. Godzilla x Kong: The New Empire 567 milyon dolar hasılatla ikinci sırada yer alırken Kung Fu Panda 4, 539 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.
Ancak yönetmen Denis Villeneuve bu başarıdan pek de memnun değil. Villeneuve, 31 Mayıs Cuma günü Toronto'da düzenlenen 2024 Kanada Sinema Ödülleri'nde Akademi İkon Ödülü'nü kabul ederken bir konuşma yaptı.
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Independent'ta yer alan habere göre Villeneuve yaptığı konuşmada,
Bakalım Villeneuve'ün temennisi gerçekleşecek mi? Bu yılın ses getirmesi tahmin edilen yapımları arasında Bad Boys: Ride Or Die, Deadpool & Wolverine, Trap ve Inside Out 2 yapımları bulunuyor. Onların Dune'un gişedeki başarısını yakalayıp yakalamayacağını hep birlikte göreceğiz.
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