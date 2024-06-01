Aragorn'u Canlandıran Ünlü Oyuncu Yeni Filminde Yüzüklerin Efendisi ile İlgili Bir Sürpriz Olduğunu Açıkladı

'Filmde at sırtında bir şövalyenin olduğu sahneyi çekerken bir şeyin eksik olduğunu fark ettik. At hazırdı, eyer vardı, Orta Çağ'a özgü örtü ve şövalye kostümü de hazırdı ama kılıç eksikti. Baktığım hiçbir kılıç bu sahneye uymadı. Ben Yüzüklerin Efendisi çekimleri bittikten sonra Aragorn'un kılıcını saklamıştım. Bu sahnede onu kullanmak istedim ve serinin yönetmeni Peter Jackson'dan izin istedim. Hem Jackson hem de Yüzüklerin Efendisi serisinin yapım şirketi buna izin verdi. Yani filmde Aragorn'un kılıcını görürseniz şaşırmayın. Olaylar son dakikada gelişti' dedi.