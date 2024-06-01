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Aragorn'u Canlandıran Ünlü Oyuncu Yeni Filminde Yüzüklerin Efendisi ile İlgili Bir Sürpriz Olduğunu Açıkladı

Aragorn'u Canlandıran Ünlü Oyuncu Yeni Filminde Yüzüklerin Efendisi ile İlgili Bir Sürpriz Olduğunu Açıkladı

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 18:10

Aragorn rolüyle herkesin tanıdığı Viggo Mortensen, 'The Dead Don't Hurt' filminde Yüzüklerin Efendisi ile ilgili sürpriz bir ayrıntı olduğunu dile getirdi. Detaylar içerikte!

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Yüzüklerin Efendisi serisinde Aragorn rolüyle hepimizin tanıdığı Viggo Mortensen yeni filmi 'The Dead Don't Hurt' geçtiğimiz yıl Toronto Uluslararası Film Festivali'nde prömiyerini yaptı. Mortensen bu filmi yazdı, yönetti, yapımcılığını üstlendi ve başrolünde de oynadı.

Yüzüklerin Efendisi serisinde Aragorn rolüyle hepimizin tanıdığı Viggo Mortensen yeni filmi 'The Dead Don't Hurt' geçtiğimiz yıl Toronto Uluslararası Film Festivali'nde prömiyerini yaptı. Mortensen bu filmi yazdı, yönetti, yapımcılığını üstlendi ve başrolünde de oynadı.

Feminist western türündeki 'The Dead Don't Hurt' filminde Mortensen'a Vicky Krieps, Solly McLeod, Garret Dillahunt, Colin Morgan, Ray McKinnon, Luke Reilly, Atlas Green ve Danny Huston eşlik etti.

Feminist western türündeki 'The Dead Don't Hurt' filminde Mortensen'a Vicky Krieps, Solly McLeod, Garret Dillahunt, Colin Morgan, Ray McKinnon, Luke Reilly, Atlas Green ve Danny Huston eşlik etti.

Mortensen'in yeni filmi Vivienne adlı bir kadının, eşi Birlik ordusu için savaşırken saldırıya uğramasını konu alıyor. 1860'larda geçen filmde Viggo Mortensen, Holger Olsen rolünü canlandırıyor.

Mortensen'in yeni filmi Vivienne adlı bir kadının, eşi Birlik ordusu için savaşırken saldırıya uğramasını konu alıyor. 1860'larda geçen filmde Viggo Mortensen, Holger Olsen rolünü canlandırıyor.

Independent'ın aktardığına göre Aragorn rolüyle tanıdığımız Viggo Mortensen, bu filmde izleyenleri Yüzüklerin Efendisi ile ilgili bir sürprizin beklediğini açıkladı.

Independent'ın aktardığına göre Aragorn rolüyle tanıdığımız Viggo Mortensen, bu filmde izleyenleri Yüzüklerin Efendisi ile ilgili bir sürprizin beklediğini açıkladı.

GQ dergisine konuşan 65 yaşındaki Mortensen yaptığı açıklamada,

GQ dergisine konuşan 65 yaşındaki Mortensen yaptığı açıklamada,

'Filmde at sırtında bir şövalyenin olduğu sahneyi çekerken bir şeyin eksik olduğunu fark ettik. At hazırdı, eyer vardı, Orta Çağ'a özgü örtü ve şövalye kostümü de hazırdı ama kılıç eksikti. Baktığım hiçbir kılıç bu sahneye uymadı. Ben Yüzüklerin Efendisi çekimleri bittikten sonra Aragorn'un kılıcını saklamıştım. Bu sahnede onu kullanmak istedim ve serinin yönetmeni Peter Jackson'dan izin istedim. Hem Jackson hem de Yüzüklerin Efendisi serisinin yapım şirketi buna izin verdi. Yani filmde Aragorn'un kılıcını görürseniz şaşırmayın. Olaylar son dakikada gelişti' dedi.

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