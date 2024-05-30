Ryan Gosling'in Başrolde Oynadığı Filmin Oyuncu Kadrosuna Yıldız Bir Oyuncu Daha Katıldı!
Ryan Gosling'in Başrolde Oynadığı Filmin Oyuncu Kadrosuna Yıldız Bir Oyuncu Daha Katıldı!
'Project Hail Mary' filminin oyuncu kadrosu yavaş yavaş belli oluyor. Başrolünde Ryan Gosling'in oynayacağı filme Oscar adaylığıyla geçen seneye damga vuran Sandra Hüller da dahil oldu. Detaylar içerikte!
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Andy Weir'ın aynı adlı romanından uyarlanan ve 2026 yılının mart ayında IMAX için çekilecek yepyeni bir bilimkurgu hikayesi olan 'Project Hail Mary' filmi ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
2015 yılında Ridley Scott’ın yönettiği ve senaryosunu Drew Goddard’ın uyarladığı 'Marslı' filmi de Weir'in aynı isimli romanından uyarlamaydı ve başrollerinde Matt Damon ile Jessica Chastain'in oynadığı film izleyenlerin beğenisini kazanmıştı.
İşte şimdi de sıra 'Project Hail Mary'de! Son zamanlarda 'Barbie' ve 'The Fall Guy' filmleriyle adından sıkça söz ettiren Ryan Gosling'in bu filmde başrolde oynayacağını geçtiğimiz haftalarda öğrenmiştik.
Filmde Ryan Gosling'e eşlik edecek ünlü isim de belli oldu. Geçtiğimiz yıla damgasını vuran 'The Zone of Interest' ve 'Anatomy of a Fall' filmlerindeki performansıyla büyük beğeni toplayan Sandra Hüller, 'Project Hail Mary' kadrosunda yer alacak. Hatırlarsanız Hüller 'Anatomy of a Fall' filmiyle Oscar adaylığı kazanmıştı.
'Project Hail Mary' filminin konusu bir hayli merak uyandırıcı. Yönetmen koltuğunda Phil Lord ve Chris Miller'ın oturduğu filmde Ryan Gosling, kim olduğunu ve oraya nasıl geldiğini hiç hatırlamadan bir uzay gemisinde uyanan ortaokul fen bilgisi öğretmeni Ryland Grace'i oynayacak.
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Filmde Ryland Grace'i Dünya'yı bir felaketten kurtarmak için yıldızlararası bir görevi tamamlamaya çalışırken izleyeceğiz. Tabii bu hikayede onun gizemli bir uzaylıyla tanışmasını da takip edeceğiz. Sandra Hüller'in karakterinin kim olacağını ise merakla bekliyoruz!
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