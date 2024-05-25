Emma Stone'un Filmi Cannes'da Yerden Yere Vurulunca Yorgos Lanthimos Salonu Terk Etti
Emma Stone'un Filmi Cannes'da Yerden Yere Vurulunca Yorgos Lanthimos Salonu Terk Etti
Emma Stone'un ve Yorgos Lanthimos'un birlikte çalıştığı üçüncü film olan 'Kinds of Kindness'ın prömiyeri Cannes'da gerçekleşti. Poor Things'in Oscar başarısından sonra bu filmden de beklentiler yüksekti ancak tepkiler gösteriyor ki tam aksi gerçekleşti. Detaylar içerikte!
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Yorgos Lanthimos tarafından yönetilen ve başrollerinde Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley'in oynadığı antoloji filmi 'Kinds of Kindness' 77. Cannes Film Festivali'nde prömiyerini yaptı ve 4.5 dakika boyunca ayakta alkışlandı.
Emma Stone'un ve Yorgos Lanthimos'un birlikte çalıştığı üçüncü film olan 'Kinds of Kindness'ın ikilinin Oscar'daki başarısının ardından yine olumlu tepkilerle karşılaşacağı düşünülüyordu ancak bu sefer sonuç öyle olmadı.
Cannes Film Festivali'ndeki dünya prömiyeri sırasında film tam tersi bir tepkiyle karşılaştı. İzleyenler üç saatlik filmi kontrol ve rıza açısından eleştirdiler. Hatta çok kanlı ve cinselliğin çok açık yaşandığı yönünde eleştiriler yaptılar. Bazıları dayanamayıp salonu terk etti.
Variety'nin haberine göre yönetmen Lanthimos, filmin 4.5 dakika alkışlanmasının ardından seyirciyle konuşmadan aniden salondan ayrılarak izleyenleri hayal kırıklığına uğrattı.
Antoloji filmi, açık seks sahneleri ve yamyamlık tasvirlerini içeriyor ve eleştirilere bakılırsa bunların çoğu izleyicinin beğenisini karşılamadı. Eleştirmenlerin bazıları filmi "nefis bir şekilde iğrenç" olarak överken, diğerleri "beğenmenin kolay olmadığını" dile getirdi.
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Üç bölümden oluşan 'Kinds of Kindness', farklı karakterlerin hikayelerine odaklanıyor. Birincisi patronu tarafından yediği yemekten evlendiği kişiye kadar her şey hakkında itilip kakılan bir adamın, ikincisi öldüğünü düşündüğü karısı geri döndüğü zaman tuhaf şeylerin yaşandığını hisseden bir adamın, üçüncüsü de bir seks kült liderine katılmak için evliliğini terk eden bir kadının hikayesini anlatıyor.
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