Emma Stone'un Filmi Cannes'da Yerden Yere Vurulunca Yorgos Lanthimos Salonu Terk Etti

Emma Stone'un ve Yorgos Lanthimos'un birlikte çalıştığı üçüncü film olan 'Kinds of Kindness'ın prömiyeri Cannes'da gerçekleşti. Poor Things'in Oscar başarısından sonra bu filmden de beklentiler yüksekti ancak tepkiler gösteriyor ki tam aksi gerçekleşti. Detaylar içerikte!