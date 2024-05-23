Kevin Costner'ın Western Filmi Cannes'da Alkış Yağmuruna Tutulsa da Çok Sert Eleştirildi
Kevin Costner'ın Western Filmi Cannes'da Alkış Yağmuruna Tutulsa da Çok Sert Eleştirildi
Kevin Costner'ın yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği epik Western filmi 'Horizon: An American Saga', Cannes'da ayakta alkışlandı ancak eleştirmenlerin yorumları çok sert oldu. Detaylar içerikte!
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Kevin Costner'ın yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği epik Western filmi 'Horizon: An American Saga' bu yılın en dikkat çeken yapımı olmaya şimdiden aday.
Kevin Costner'a Sienna Miller ve Sam Worthington'ın eşlik ettiği ve iki bölüm halinde bu yaz vizyona girecek film, 19 Mayıs günü Cannes Film Festivali'nde gösterimini yaptı.
'Horizon: An American Saga', Amerikan İç Savaşı döneminde geçiyor ve Amerikan batısının genişlemesini tasvir ediyor. Hem konusu hem de 100 milyon dolarlık bütçesiyle dikkat çeken yapım Cannes'da 10 dakika boyunca ayakta alkışlandı ancak film hakkındaki eleştiriler pek de olumlu değil.
Ünlü oyuncunun filmin bütçesine destek olmak için kendi çiftliğini ipotek ettirmek gibi tehlikeli bir kararı aldığı filme yönelik eleştiriler oldukça sert.
Independent'ta yer alan habere göre 'Horizon: An American Saga' ile ilgili en yaygın eleştiri onun bir sinema filminden daha çok televizyon dizisine benzetilmesi oldu. Ayrıca film dört hikayeden oluştuğu için çok karmaşık bulundu.
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Eleştirmenlerden bazıları filmi Coppola'nın bilimkurgu filmi 'Megalopolis' ile kıyasladı. Zira Coppola da Costner'ın yaptığı gibi filmi çekmek için kendi üzüm bağlarını satmıştı. Kısacası bu da mı bir tutku projesi soruları akıllara gelmedi değil.
Hollywood Reporter, Costner'ın filmi için "Beceriksizce bir gayret", Vanity Fair, "Bu yıl Cannes'ın en büyük fiyaskosu", Guardian, "Tatmin edici bir hikayesi yok" ve IndieWire ise "Yüzyılın en sıkıcı sinematik gösteriş projesi" eleştirilerini yaptı. Kevin Costner'ın bu film için her şeyimi verdim dediği 'Horizon: An American Saga' vizyona girince izleyenlerden nasıl tepkiler alacağını hep birlikte göreceğiz.
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