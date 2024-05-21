İzleyenlerin İğrenç Bulduğu 'The Substance' Filmi Cannes Film Festivali'ne Damgasını Vurdu
İzleyenlerin İğrenç Bulduğu 'The Substance' Filmi Cannes Film Festivali'ne Damgasını Vurdu
Demi Moore'un başrolde oynadığı The Substance' filmi Cannes Film Festivali'nde 13 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Detaylar içerikte!
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Coralie Fargeat tarafından yazılıp yönetilen ve başrollerinde Demi Moore, Margaret Qualley ve Dennis Quaid'in oynadığı 'The Substance' filmi, geçtiğimiz pazar günü 77. Cannes Film Festivali'nde prömiyerini yaptı.
2017 yapımı 'Revenge' filminin devamı niteliğinde olan 'The Substance', festivalde bu yıl yarışan en iğrenç ve en uçuk kaçık film olarak nitelendirildi.
Independent'ta yer alan habere göre Greta Gerwig'in başkanı olduğu jürinin eşliğinde galası yapılan korku türündeki filmin gösterimi sırasında pek çok izleyici salonu terk etti.
Ancak filmi izlemeye dayanamayanlara rağmen Fransız yönetmenin korku filmi 'The Substance', festivalde en uzun süre ayakta alkışlanan yapım oldu. Filmin bitimi sırasında salondaki izleyiciler tamı tamına 13 dakika boyunca ayakta alkışladı.
Demi Moore'un başrolde oynadığı ve feminist bir açıdan çekilen film, insanları hayallerindeki hallerine dönüştürmeyi vaat eden yeni bir ürünü konu alıyor. Film, sinema eleştirmenleri tarafından daha şimdiden bir klasik olarak değerlendiriliyor.
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