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Megalopolis Yıldızı Adam Driver'ın Cannes'daki Şaşırtan Hareketi Dikkatlerden Kaçmadı!

Megalopolis Yıldızı Adam Driver'ın Cannes'daki Şaşırtan Hareketi Dikkatlerden Kaçmadı!

Cannes Film Festivali film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
17.05.2024 - 12:27

Coppola'nın son filmi 'Megalopolis', Cannes Film Festivali'nde prömiyerini yaptı. Gala gecesinde Adam Driver'ın Coppola için yaptığı jest dikkatlerden kaçmadı. Detaylar içerikte!

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'The Godfather' destanı ve 'Apocalypse Now' gibi kült filmlerle sinema dünyasına damga vuran yönetmen Francis Ford Coppola’nın filmi 'Megalopolis' son günlerin en çok konuşulan yapımları arasında yer alıyor.

'The Godfather' destanı ve 'Apocalypse Now' gibi kült filmlerle sinema dünyasına damga vuran yönetmen Francis Ford Coppola’nın filmi 'Megalopolis' son günlerin en çok konuşulan yapımları arasında yer alıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Adam Driver, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne ve Aubrey Plaza yer alıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Adam Driver, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne ve Aubrey Plaza yer alıyor.

Coppola'nın Twixt'ten bu yana ilk yönetmenlik denemesi olan bilimkurgu türündeki 'Megalopolis', bir mimarın yıkıcı bir felaketin ardından New York şehrini bir ütopya olarak yeniden inşa etmesini konu alıyor.

Coppola'nın Twixt'ten bu yana ilk yönetmenlik denemesi olan bilimkurgu türündeki 'Megalopolis', bir mimarın yıkıcı bir felaketin ardından New York şehrini bir ütopya olarak yeniden inşa etmesini konu alıyor.

Eleştirmenler tarafından övgüyle bahsedilen film, dün 77. Cannes Film Festivali’nde prömiyerini yaptı ve 7 dakika boyunca alkışlanarak festivale damgasını vurdu.

Eleştirmenler tarafından övgüyle bahsedilen film, dün 77. Cannes Film Festivali’nde prömiyerini yaptı ve 7 dakika boyunca alkışlanarak festivale damgasını vurdu.

Festivale yansıyan görüntüler arasında dikkat çeken bir olay daha oldu. Variety'nin sosyal medya hesabında paylaştığı bir videoda başrol oyuncusu Adam Driver'ın galada kamerayı Francis Ford Coppola'ya doğru ittiği an dikkatlerden kaçmadı.

Festivale yansıyan görüntüler arasında dikkat çeken bir olay daha oldu. Variety'nin sosyal medya hesabında paylaştığı bir videoda başrol oyuncusu Adam Driver'ın galada kamerayı Francis Ford Coppola'ya doğru ittiği an dikkatlerden kaçmadı.
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O anları buradan izleyebilirsiniz:

Adam Driver'ın bu hareketi sosyal medya kullanıcılarından olumlu tepkiler aldı. Kullanıcılar, "Çünkü her yerde Adam Driver var. Yönetmenlerin onunla çalışmayı sevmesine şaşmamalı", "Cannes'da biraz tevazu görmek harika", "Hem dün Anya hem de bugün Adam gerçekten alkışı kimin hak ettiğini biliyor" yorumlarını yaptı.

Adam Driver'ın bu hareketi sosyal medya kullanıcılarından olumlu tepkiler aldı. Kullanıcılar, "Çünkü her yerde Adam Driver var. Yönetmenlerin onunla çalışmayı sevmesine şaşmamalı", "Cannes'da biraz tevazu görmek harika", "Hem dün Anya hem de bugün Adam gerçekten alkışı kimin hak ettiğini biliyor" yorumlarını yaptı.

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