Anya Taylor-Joy'un 'Furiosa: Bir Mad Max Destanı' Filmi Cannes'da 6 Dakika Boyunca Ayakta Alkışlandı!
Anya Taylor-Joy'un 'Furiosa: Bir Mad Max Destanı' Filmi Cannes'da 6 Dakika Boyunca Ayakta Alkışlandı!
Anya Taylor-Joy ve Chris Hemsworth'ün oynadığı 'Furiosa: A Mad Max Saga', 77. Cannes Film Festivali'nde prömiyerini yaptı. Film izleyiciler tarafından 6 dakika boyunca ayakta alkışlandı.
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Yönetmenliğini George Miller'in üstlendiği ve başrollerini Anya Taylor-Joy ve Chris Hemsworth'ün oynadığı 'Furiosa: A Mad Max Saga', 77. Cannes Film Festivali'nde prömiyerini yaptı.
2015 yapımı 'Fury Road' filminden öncesini anlatan ve kıyamet sonrası bir dünyada geçen 'Furiosa'da başrolü Charlize Theron'dan devralan Taylor-Joy canlandırıyor. Film, genç Furiosa'nın savaş lordu Dementus liderliğindeki bir grup haydut tarafından kaçırılıp hapsedilmesini konu alıyor.
Cannes Film Festivali'nde izlenen film, izleyicilerden harika tepkiler aldı. Variety'nin haberine göre geçtiğimiz çarşamba gösterilen film altı dakika boyunca ayakta alkışlandı. Alkışlar devam ederken Taylor-Joy kameraya öpücükler gönderdi, Hemsworth ise coşkuyla karışık gözyaşları döktü.
Yönetmen Miller, kalabalığa hitap etmek için eline bir mikrofon aldı ve konuşmasında "Bu film üzerinde çok çalıştık ve ne yaptığımızı görmeniz gerçekten çok ilginç olacak. Bizi ağırladığınız için teşekkür ederim" dedi.
'Fury Road', filmi Charlize Theron ve Tom Hardy arasında sürekli çıkan kavgalarla konuşuluyordu. Dakik Theron ile sete geç gelen Hardy'nin arası hep bozuktu. Ancak Anya Taylor-Joy ve Chris Hemsworth arasındaki uyum dikkatlerden kaçmadı. Her ikisi de hayranlarla selfie çekindi, onlara imza verdi ve sevecen tavırlar sergilediler.
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Şimdiden Cannes'ın gözdesi olan 'Furiosa: A Mad Max Saga' 24 Mayıs günü vizyona giriyor. 168 milyon dolarlık bir bütçeyle çekilen film Cannes'da alkışlarla karşılanmışken gişede başarı yakalayabilecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz.
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