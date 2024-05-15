Furiosa'nın Yıldız Oyuncusu Anya Taylor-Joy'dan Sette Yaşadıklarına Dair Duygu Dolu Bir İtiraf Geldi

'Filmin çekimleri 6.5 ay sürdü ve çekimlerde hem fiziksel hem de duygusal bir tessten geçtim. Daha önce hiç bu filmde olduğum kadar kendimi yalnız hissetmemiştim. Bu konuda çok derinlere girmek istemiyorum çünkü sette yaşadıklarım kolay anlatılır şeyler değil. Benim için her şey çok zordu. Sette yaşadıklarımı anlatmak için zamana ihtiyacım var. O yüzden bana bu soruları 20 yıl sonra tekrar sorun' dedi.