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Furiosa'nın Yıldız Oyuncusu Anya Taylor-Joy'dan Sette Yaşadıklarına Dair Duygu Dolu Bir İtiraf Geldi

Furiosa'nın Yıldız Oyuncusu Anya Taylor-Joy'dan Sette Yaşadıklarına Dair Duygu Dolu Bir İtiraf Geldi

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
15.05.2024 - 12:47

'Furiosa: Bir Mad Max Destanı' filminin başrolü Anya Taylor-Joy, filmin çekimleri sırasında ne yaşadığını ve hissettiğini bir röportajda anlattı. Gelin ünlü oyuncunun sette neler hissettiğini ifade ettiği cümlelerine hep birlikte bakalım.

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Hollywood'un en gözde oyuncularından biri olan Anya Taylor-Joy, 24 Mayıs'ta vizyona girecek olan 'Furiosa: Bir Mad Max Destanı' ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Hollywood'un en gözde oyuncularından biri olan Anya Taylor-Joy, 24 Mayıs'ta vizyona girecek olan 'Furiosa: Bir Mad Max Destanı' ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

George Miller'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerinde Anya Taylor-Joy'a Chris Hemsworth ve Tom Burke eşlik ediyor. Film, 2015 yapımı 'Mad Max: Fury Road' filminin hem bir devamı hem de öncesi niteliğinde ve Furiosa'nın kökenlerine odaklanıyor.

George Miller'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerinde Anya Taylor-Joy'a Chris Hemsworth ve Tom Burke eşlik ediyor. Film, 2015 yapımı 'Mad Max: Fury Road' filminin hem bir devamı hem de öncesi niteliğinde ve Furiosa'nın kökenlerine odaklanıyor.

'Queen's Gambit' ve 'Dün Gece Soho'da filmleriyle adından başarıyla söz ettiren Anya Taylor-Joy, New York Times'a verdiği bir röportajda filmin çekimleri sırasında başına gelenleri anlattı.

'Queen's Gambit' ve 'Dün Gece Soho'da filmleriyle adından başarıyla söz ettiren Anya Taylor-Joy, New York Times'a verdiği bir röportajda filmin çekimleri sırasında başına gelenleri anlattı.

Charlize Theron'un canlandırdığı Furiosa'nın gençliğini oynayan ünlü oyuncu yaptığı açıklamada,

Charlize Theron'un canlandırdığı Furiosa'nın gençliğini oynayan ünlü oyuncu yaptığı açıklamada,

'Filmin çekimleri 6.5 ay sürdü ve çekimlerde hem fiziksel hem de duygusal bir tessten geçtim. Daha önce hiç bu filmde olduğum kadar kendimi yalnız hissetmemiştim. Bu konuda çok derinlere girmek istemiyorum çünkü sette yaşadıklarım kolay anlatılır şeyler değil. Benim için her şey çok zordu. Sette yaşadıklarımı anlatmak için zamana ihtiyacım var. O yüzden bana bu soruları 20 yıl sonra tekrar sorun' dedi.

'Furiosa: Bir Mad Max Destanı' Furiosa'nın yükselişinin ilk 15 yıllık kısmını anlatıyor. İlk filmi beğenerek izleyenler bu filmi de heyecanla bekliyorlar. Siz Anya Taylor-Joy'un Furiosa rolü hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun!

'Furiosa: Bir Mad Max Destanı' Furiosa'nın yükselişinin ilk 15 yıllık kısmını anlatıyor. İlk filmi beğenerek izleyenler bu filmi de heyecanla bekliyorlar. Siz Anya Taylor-Joy'un Furiosa rolü hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun!

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lilithtrinity

valla genç charlize theron olarak cuk oturmuş bence güzel izlenir