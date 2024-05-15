Furiosa'nın Yıldız Oyuncusu Anya Taylor-Joy'dan Sette Yaşadıklarına Dair Duygu Dolu Bir İtiraf Geldi
Furiosa'nın Yıldız Oyuncusu Anya Taylor-Joy'dan Sette Yaşadıklarına Dair Duygu Dolu Bir İtiraf Geldi
'Furiosa: Bir Mad Max Destanı' filminin başrolü Anya Taylor-Joy, filmin çekimleri sırasında ne yaşadığını ve hissettiğini bir röportajda anlattı. Gelin ünlü oyuncunun sette neler hissettiğini ifade ettiği cümlelerine hep birlikte bakalım.
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Hollywood'un en gözde oyuncularından biri olan Anya Taylor-Joy, 24 Mayıs'ta vizyona girecek olan 'Furiosa: Bir Mad Max Destanı' ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
George Miller'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerinde Anya Taylor-Joy'a Chris Hemsworth ve Tom Burke eşlik ediyor. Film, 2015 yapımı 'Mad Max: Fury Road' filminin hem bir devamı hem de öncesi niteliğinde ve Furiosa'nın kökenlerine odaklanıyor.
'Queen's Gambit' ve 'Dün Gece Soho'da filmleriyle adından başarıyla söz ettiren Anya Taylor-Joy, New York Times'a verdiği bir röportajda filmin çekimleri sırasında başına gelenleri anlattı.
Charlize Theron'un canlandırdığı Furiosa'nın gençliğini oynayan ünlü oyuncu yaptığı açıklamada,
'Furiosa: Bir Mad Max Destanı' Furiosa'nın yükselişinin ilk 15 yıllık kısmını anlatıyor. İlk filmi beğenerek izleyenler bu filmi de heyecanla bekliyorlar. Siz Anya Taylor-Joy'un Furiosa rolü hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun!
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valla genç charlize theron olarak cuk oturmuş bence güzel izlenir