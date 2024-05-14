Baby Reindeer'ın Gerçek Martha'sı Fiona Harvey Netflix'ten 1 Milyon Sterlin Talep Etti!
Baby Reindeer'ın Gerçek Martha'sı Fiona Harvey Netflix'ten 1 Milyon Sterlin Talep Etti!
Piers Morgan'a röportaj veren Baby Reindeer'ın Martha'sı Fiona Harvey, yeni iddialarla gündeme geldi. Harvey, Morgan'ın programından ve Netflix'ten 1 milyon sterlin talep etti. Detaylar içerikte!
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Ünlü gazeteci Piers Morgan, geçtiğimiz hafta Netflix'in hit dizisi Baby Reindeer'ın gerçek Martha'sı Fiona Harvey ile bir röportaj yapmış ve programa Harvey'in İskoç komedyen Richard Gadd ile ilgili iddiaları bomba gibi düşmüştü.
Fiona Harvey, Baby Reindeer'da anlatılan çoğu şeyin gerçek olmadığını, Gadd'ın kendisiyle yatmak için teklifte bulunduğunu ve Richard'ı ısrarlı bir şekilde takip etmediğini iddia etmişti.
Bunun üzerine Richard Gadd çevresinden de iddialara yanıt geldi. Gadd bu hafta The Hollywood Reporter'a dizinin gerçek bir hikaye olarak ilan edilmesine rağmen "kurgusal bir dünyada" geçtiğini itiraf etti ve "İzleyicilerin kimlik tahmini yapmamasını açıkça söyledim ama internet dedektifleri bu işin peşini bırakmadı. Bir daha bu konuda yorum yapacağımı sanmıyorum" diye ekledi.
ITV'nin Lorraine programına katılan gazeteci Piers Morgan ise Harvey ile yaptığı röportaj için dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Morgan açıklamasında,
Morgan, Harvey'le YouTube kanalında röportaj yapma kararıyla ilgili kendisinin de sorunlarla karşılaştığını söyledi. Açıklamasında,
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Fiona Harvey cephesinden ise röportaj için kendisine 250 sterlin teklif edildiği iddiaları ortalıkta dolaşıyor ve yine basına sızan haberlere göre Harvey, Morgan'ın ekibinden kendisine 1 milyon sterlin ödenmesini talep ediyor. Morgan ise ona bu paranın kesinlikle verilmeyeceğini söylüyor.
Deadline'da yer alan habere göre Fiona Harvey sadece Morgan'ın ekibinden değil Netflix'ten de 1 milyon sterlin istiyor. The Daily Record'a konuşan Harvey, "Eğer o şovun kapatılmasını sağlayamazsam, eğer bana parayı vermezlerse (ki 1 milyon £'dan bahsediyorum) politikacılar şovu kapatacak" ifadelerini kullandı.
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