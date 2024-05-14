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Baby Reindeer'ın Gerçek Martha'sı Fiona Harvey Netflix'ten 1 Milyon Sterlin Talep Etti!

Baby Reindeer'ın Gerçek Martha'sı Fiona Harvey Netflix'ten 1 Milyon Sterlin Talep Etti!

dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
14.05.2024 - 16:58

Piers Morgan'a röportaj veren Baby Reindeer'ın Martha'sı Fiona Harvey, yeni iddialarla gündeme geldi. Harvey, Morgan'ın programından ve Netflix'ten 1 milyon sterlin talep etti. Detaylar içerikte!

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Ünlü gazeteci Piers Morgan, geçtiğimiz hafta Netflix'in hit dizisi Baby Reindeer'ın gerçek Martha'sı Fiona Harvey ile bir röportaj yapmış ve programa Harvey'in İskoç komedyen Richard Gadd ile ilgili iddiaları bomba gibi düşmüştü.

Ünlü gazeteci Piers Morgan, geçtiğimiz hafta Netflix'in hit dizisi Baby Reindeer'ın gerçek Martha'sı Fiona Harvey ile bir röportaj yapmış ve programa Harvey'in İskoç komedyen Richard Gadd ile ilgili iddiaları bomba gibi düşmüştü.

Fiona Harvey, Baby Reindeer'da anlatılan çoğu şeyin gerçek olmadığını, Gadd'ın kendisiyle yatmak için teklifte bulunduğunu ve Richard'ı ısrarlı bir şekilde takip etmediğini iddia etmişti.

Fiona Harvey, Baby Reindeer'da anlatılan çoğu şeyin gerçek olmadığını, Gadd'ın kendisiyle yatmak için teklifte bulunduğunu ve Richard'ı ısrarlı bir şekilde takip etmediğini iddia etmişti.

Fiona Harvey'in açıklamalarının ayrıntılarını bu içeriğimizden okuyabilirsiniz:

Bunun üzerine Richard Gadd çevresinden de iddialara yanıt geldi. Gadd bu hafta The Hollywood Reporter'a dizinin gerçek bir hikaye olarak ilan edilmesine rağmen "kurgusal bir dünyada" geçtiğini itiraf etti ve "İzleyicilerin kimlik tahmini yapmamasını açıkça söyledim ama internet dedektifleri bu işin peşini bırakmadı. Bir daha bu konuda yorum yapacağımı sanmıyorum" diye ekledi.

Bunun üzerine Richard Gadd çevresinden de iddialara yanıt geldi. Gadd bu hafta The Hollywood Reporter'a dizinin gerçek bir hikaye olarak ilan edilmesine rağmen "kurgusal bir dünyada" geçtiğini itiraf etti ve "İzleyicilerin kimlik tahmini yapmamasını açıkça söyledim ama internet dedektifleri bu işin peşini bırakmadı. Bir daha bu konuda yorum yapacağımı sanmıyorum" diye ekledi.

ITV'nin Lorraine programına katılan gazeteci Piers Morgan ise Harvey ile yaptığı röportaj için dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Morgan açıklamasında,

ITV'nin Lorraine programına katılan gazeteci Piers Morgan ise Harvey ile yaptığı röportaj için dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Morgan açıklamasında,

'Netflix Fiona Harvey konusunda başarısızlığa uğradı. Harvey'in kimliğini korumak için yeterince çaba göstermedi. Şimdiyse Harvey Netflix'e dava açmayı düşünüyor. Asıl soru ise ona iftira atılıp atılmadığı... Birini hüküm giymiş bir takipçi olmakla suçlarsanız ve o kişi hüküm giymiş bir takipçi değilse, bu oldukça ciddi bir hatadır' dedi.

Morgan, Harvey'le YouTube kanalında röportaj yapma kararıyla ilgili kendisinin de sorunlarla karşılaştığını söyledi. Açıklamasında,

Morgan, Harvey'le YouTube kanalında röportaj yapma kararıyla ilgili kendisinin de sorunlarla karşılaştığını söyledi. Açıklamasında,

'Programım YouTube'da 11 milyon kez izlendi. İnsanlar beni tık almanın peşinde koşan ve savunmasız bir kişiyi istismar eden biri olarak suçladı. Ancak Harvey'i programa çıkarmaktan pişman değilim' dedi.

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Fiona Harvey cephesinden ise röportaj için kendisine 250 sterlin teklif edildiği iddiaları ortalıkta dolaşıyor ve yine basına sızan haberlere göre Harvey, Morgan'ın ekibinden kendisine 1 milyon sterlin ödenmesini talep ediyor. Morgan ise ona bu paranın kesinlikle verilmeyeceğini söylüyor.

Fiona Harvey cephesinden ise röportaj için kendisine 250 sterlin teklif edildiği iddiaları ortalıkta dolaşıyor ve yine basına sızan haberlere göre Harvey, Morgan'ın ekibinden kendisine 1 milyon sterlin ödenmesini talep ediyor. Morgan ise ona bu paranın kesinlikle verilmeyeceğini söylüyor.

Deadline'da yer alan habere göre Fiona Harvey sadece Morgan'ın ekibinden değil Netflix'ten de 1 milyon sterlin istiyor. The Daily Record'a konuşan Harvey, "Eğer o şovun kapatılmasını sağlayamazsam, eğer bana parayı vermezlerse (ki 1 milyon £'dan bahsediyorum) politikacılar şovu kapatacak" ifadelerini kullandı.

Deadline'da yer alan habere göre Fiona Harvey sadece Morgan'ın ekibinden değil Netflix'ten de 1 milyon sterlin istiyor. The Daily Record'a konuşan Harvey, "Eğer o şovun kapatılmasını sağlayamazsam, eğer bana parayı vermezlerse (ki 1 milyon £'dan bahsediyorum) politikacılar şovu kapatacak" ifadelerini kullandı.

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