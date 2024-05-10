Baby Reindeer Dizisinin Martha'sı Fiona Harvey Verdiği Röportajda Diziyle İlgili Bomba İddialarda Bulundu
Baby Reindeer Dizisinin Martha'sı Fiona Harvey Verdiği Röportajda Diziyle İlgili Bomba İddialarda Bulundu
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Netflix dizisi 'Baby Reindeer' yayınlandığı ilk günden bu yana tartışmaların odağında. İskoç komedyen Richard Gadd'ın başından geçen gerçek olayları anlatan dizi, cinsel istismar, tecavüz ve cinsel şiddeti tasvir eden sarsıcı sahnelerle dolu.
Richard Gadd'ı taciz eden gerçek kişinin Fiona Harvey olduğu ortaya çıktıktan sonra Harvey tarafından diziyle ilgili çarpıcı iddialar gelmeye başlamıştı. Harvey, Gadd'ın destekçileri tarafından ölüm tehdidi aldığını ve onu dava edeceğini dile getirmişti.
Fiona Harvey bununla da kalmadı. Geçtiğimiz gün ünlü gazeteci Piers Morgan'a çok ses getirecek bir röportaj verdi. Harvey röportajda diziyi izlemediğini iddia etti ve dizideki bazı olayların yalan olduğunu söyledi.
Fiona Harvey, Morgan'a verdiği röportajda çocukken gerçekten ren geyiği oyuncağı olduğunu, perdeleri asma şakasının gerçek olduğunu, binlerce e-posta değil yalnızca birkaç mesaj ve bir tek mektup gönderdiğini, Richard Gadd'ın stand-up şovuna bir kez gittiğini, Gadd'a hayatının hiçbir döneminde aşık olmadığını hatta Gadd'ın ona cinsel ilişki teklif ettiğini ve kabul etmediğini öne sürdü.
Bunun yanı sıra Harvey diziyle ilgili bazı sahneleri de yalanladı. Harvey, pubda hiçbir zaman bedava bir şey içmediğini, Richard'ı hiçbir zaman evine kadar takip etmediğini, onun kız arkadaşına saldırmadığını, Gadd'ın ailesiyle iletişime geçmediğini, onları tehdit etmediğini, Richard'ın kanalda taciz edildiği sahnenin yalan olduğunu ve dizide gösterildiğinin aksine hayatı boyunca hiç hapse girmediğini öne sürdü.
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Fiona Harvey tüm bu söylediklerinin yanı sıra Richard Gadd'ı psikopat olmakla ve kadın düşmanlığıyla suçladı. Gadd'ın her şeyi para için yaptığını iddia etti.
Gazeteci Piers Morgan Harvey'in bu açıklamalarından sonra ona "Ya masumsun ya da harika bir yalancısın" dedi. Zira Harvey katıldığı programdaki davranışlarıyla ne izleyenlere ne de sunucuya pek de güven vermedi. Siz Harvey'in açıklamalarına ne diyorsunuz? Dediği gibi Richard Gadd yalancı mı? Yorumlara buyrun!
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