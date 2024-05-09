Gollum'un Yakalanışını Konu Alan Yeni Bir Yüzüklerin Efendisi Filminin Geleceği Duyuruldu!
Gollum'un Yakalanışını Konu Alan Yeni Bir Yüzüklerin Efendisi Filminin Geleceği Duyuruldu!
Warner Bros. bugün yaptığı açıklamada yeni bir Yüzüklerin Efendisi filmini geleceğini resmen duyurdu. Gollum'un yakalanışına odaklanan bu filmin ayrıntılarına gelin hep birlikte bakalım.
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Warner Bros. geçtiğimiz aylarda yeni bir Yüzüklerin Efendisi filminin çekileceğini duyurmuştu. En nihayetinde şirketten filmin hikayesi ve yönetmeni ile ilgili serinin hayranlarını heyecanlandıracak haberler gelmeye başladı.
Variety'nin haberine göre yeni Yüzüklerin Efendisi filmini Gollum karakterini canlandıran ünlü oyuncu Andy Serkis yönetecek ve film Gollum'un Aragorn ve Gandalf tarafından yakalanışını konu alacak.
Daha önce serinin üçleme filmini yöneten Peter Jackson, Fran Walsh ve Philippa Boyens yapımcı olarak yer alacak ve yapımın her aşamasına dahil olacaklar.
'The Hunt for Gollum' adını taşıyan film 2026 yılında vizyona girecek. Warner Bros. Discovery CEO'su David Zaslav bugün yaptığı açıklamada filmin senaryosunun geliştirme aşamasında olduğunu ve "henüz anlatılmayan hikayeleri keşfedeceğini" dile getirdi.
Anime formatındaki The War of the Rohirrim’in 2024’te vizyona girmesi bekleniyorken böyle bir haber gelmesi serinin hayranlarını heyecanlandırmış durumda. Peki siz Gollum'u odağına alan bu film hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun!
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