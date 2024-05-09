Euphoria Yıldızı Sydney Sweeney Yeni Filminde Dünyaca Ünlü Kadın Boksör Christy Martin'i Oynayacak!
Euphoria Yıldızı Sydney Sweeney Yeni Filminde Dünyaca Ünlü Kadın Boksör Christy Martin'i Oynayacak!
Euphoria yıldızı Sydney Sweeney, Amerika'nın en tanınmış kadın boksörü olan Christy Martin'in hayatının anlatıldığı biyografik bir filmde başrolü oynayacak. Detaylar içerikte!
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Son yılların en popüler oyuncularından biri olan Sydney Sweeney, 6 ayda 3 filmde oynayarak dikkatleri üzerine epey bir çekti. Son olarak Senden Başka (Anyone But You) ve korku filmi Arınma (Immaculate) ile ekranlara gelen Sweeney'den bomba bir film haberi daha geldi.
HBO'nun ödüllü dizisi Euphoria'da Cassie Howard karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hayvan Krallığı (Animal Kingdom) ve The King gibi filmlerle tanınan David Michôd'un yönetmenliğini üstleneceği yeni bir filmin başrolünde oynayacak.
Independent'ta yer alan habere göre film, 1990'larda Amerika'nın en tanınmış kadın boksörü olan Christy Martin'in adeta bir dişi Rocky haline gelmesinin gerçek hikayesi anlatılacak.
Adı henüz belli olmayan film, yetenekli bir dövüşçü olan Martin'in hayatının, 1989'da menajeri ve daha sonra eşi olacak Jim Martin'le tanışmasıyla değişmesine de odaklanacak. Dişi Rocky'nin toksik ilişkilerini de beyaz perdeye taşıyacak.
Euphoria yıldızı Sydney Sweeney Deadline'a yaptığı açıklamada,
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