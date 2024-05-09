Euphoria Yıldızı Sydney Sweeney Yeni Filminde Dünyaca Ünlü Kadın Boksör Christy Martin'i Oynayacak!

'Ben de 12-19 yaşları arasındayken kickboks yaptım. Ringe geri dönmek, antrenman yapmak ve vücudumu dönüştürmek için can atıyorum. Christy'nin hikayesi basit bir hikaye değil. Taşınması gereken çok fazla ağırlık var. Ama ben kendime meydan okumayı seviyorum' dedi.