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Animasyon Tutkunlarının Heyecanla Beklediği 'Çılgın Hırsız 4'ün Yeni Bir Fragmanı Paylaşıldı

Animasyon Tutkunlarının Heyecanla Beklediği 'Çılgın Hırsız 4'ün Yeni Bir Fragmanı Paylaşıldı

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
08.05.2024 - 15:00

Animasyon dünyasının en muhteşem serilerinden biri olan Çılgın Hırsız'ın dördüncü filmi geliyor. Filmden yeni bir fragman X hesabından paylaşıldı. Gelin hep birlikte o fragmanı izleyelim.

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Animasyon tutkunlarının merakla beklediği Çılgın Hırsız (Despicable Me) serisinin dördüncü filmine çok az bir zaman kaldı. Yönetmen koltuğunda Chris Renaud'un olduğu film, 3 Temmuz 2024 tarihinde vizyona giriyor.

Animasyon tutkunlarının merakla beklediği Çılgın Hırsız (Despicable Me) serisinin dördüncü filmine çok az bir zaman kaldı. Yönetmen koltuğunda Chris Renaud'un olduğu film, 3 Temmuz 2024 tarihinde vizyona giriyor.

Filmin seslendirme kadrosunda Steve Carrell, Kristen Wiig, Miranda Cosgrove ve Dana Gaier gibi yıldız isimler yer alıyor.

Filmin seslendirme kadrosunda Steve Carrell, Kristen Wiig, Miranda Cosgrove ve Dana Gaier gibi yıldız isimler yer alıyor.

Çılgın Hırsız 4, Gru'nun yeni bir düşman olan Maxime Le Mal ve onun çekici ama tehlikeli kız arkadaşı Valentina ile karşı karşıya kalmasını ve ailece kaçmak zorunda kalmalarını konu alıyor.

Çılgın Hırsız 4, Gru'nun yeni bir düşman olan Maxime Le Mal ve onun çekici ama tehlikeli kız arkadaşı Valentina ile karşı karşıya kalmasını ve ailece kaçmak zorunda kalmalarını konu alıyor.

Filmin resmi X hesabı yeni bir fragman yayınlayarak bu heyecanı daha da katladı. Fragmanı buradan izleyebilirsiniz:

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