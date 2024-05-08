Animasyon Tutkunlarının Heyecanla Beklediği 'Çılgın Hırsız 4'ün Yeni Bir Fragmanı Paylaşıldı
Animasyon Tutkunlarının Heyecanla Beklediği 'Çılgın Hırsız 4'ün Yeni Bir Fragmanı Paylaşıldı
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Animasyon tutkunlarının merakla beklediği Çılgın Hırsız (Despicable Me) serisinin dördüncü filmine çok az bir zaman kaldı. Yönetmen koltuğunda Chris Renaud'un olduğu film, 3 Temmuz 2024 tarihinde vizyona giriyor.
Filmin seslendirme kadrosunda Steve Carrell, Kristen Wiig, Miranda Cosgrove ve Dana Gaier gibi yıldız isimler yer alıyor.
Çılgın Hırsız 4, Gru'nun yeni bir düşman olan Maxime Le Mal ve onun çekici ama tehlikeli kız arkadaşı Valentina ile karşı karşıya kalmasını ve ailece kaçmak zorunda kalmalarını konu alıyor.
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