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Başrolünde Yıldız Oyuncuların Oynadığı 'Dilemma' Filminden İlk Fragman Geldi!

Başrolünde Yıldız Oyuncuların Oynadığı 'Dilemma' Filminden İlk Fragman Geldi!

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
04.05.2024 - 23:01 Son Güncelleme: 04.05.2024 - 23:06

Oyuncu kadrosunda yıldız isimlerin olduğu 'Dilemma' filminden ilk fragman paylaşıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın filmden aktardığı bilgilere, fragmana ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/u...
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OTTO Entertainment’tan yıldız oyuncularla dolu bir psikolojik gerilim filmi ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre 'Dilemma' adlı filmin yönetmenliğini Prime Video'da yayınlanan '3. Gün' filminin yönetmeni Mustafa Kotan üstleniyor.

OTTO Entertainment’tan yıldız oyuncularla dolu bir psikolojik gerilim filmi ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre 'Dilemma' adlı filmin yönetmenliğini Prime Video'da yayınlanan '3. Gün' filminin yönetmeni Mustafa Kotan üstleniyor.

'Dilemma'nın oyuncu kadrosunda Onur Tuna, Aslı Tandoğan, Gonca Vuslateri, Esra Dermancıoğlu, Erkan Can, Celil Nalçakan, İpek Filiz Yazıcı, Berrak Tüzünataç, Aytaç Uşun ve Mert Turak yer alıyor.

'Dilemma'nın oyuncu kadrosunda Onur Tuna, Aslı Tandoğan, Gonca Vuslateri, Esra Dermancıoğlu, Erkan Can, Celil Nalçakan, İpek Filiz Yazıcı, Berrak Tüzünataç, Aytaç Uşun ve Mert Turak yer alıyor.

Film, pandemi dönemini karantinada evde geçiren bir grup insanın sesli bir sohbet platformunda tanışmasını ve hayatlarının bir gecede değişmesini konu alıyor.

Film, pandemi dönemini karantinada evde geçiren bir grup insanın sesli bir sohbet platformunda tanışmasını ve hayatlarının bir gecede değişmesini konu alıyor.

Melih Dinçer'in yapımcılığını üstlendiği filmden ilk fragman paylaşıldı. Gelin hep birlikte oyuncu kadrosuyla dikkat çeken o fragmanı izleyelim.

Melih Dinçer'in yapımcılığını üstlendiği filmden ilk fragman paylaşıldı. Gelin hep birlikte oyuncu kadrosuyla dikkat çeken o fragmanı izleyelim.

Fragmanı buradan izleyebilirsiniz:

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Peki fragmana sosyal medyadan ne yorumlar geldi? Onlara hemen göz atalım.

Peki fragmana sosyal medyadan ne yorumlar geldi? Onlara hemen göz atalım.
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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