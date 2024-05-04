Hamdi Alkan, ABD'de Polislerin İntiharını Konu Alan Bir Belgeselin Yönetmeni Oldu!
Hamdi Alkan, ABD'de Polislerin İntiharını Konu Alan Bir Belgeselin Yönetmeni Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/kultur...
Yönetmen ve oyunculuğuyla Türkiye'de ses getiren Hamdi Alkan, ABD'de gösterime girecek bir belgeselin yönetmenliğini üstleniyor. Detaylar içerikte!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ünlü yönetmen ve senarist Hamdi Alkan, Türkiye'de pek çok yapımla adından söz ettiren biri. Reyting Hamdi ile hepimizin hafızalarına kazınan Alkan, en son Kızıl Goncalar dizisindeki oyunculuğuyla ekranlarda boy gösteriyor.
Alkan'ın yönetmenliğinin sınırları şu an Türkiye'yi de aşmış durumda. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hamdi Alkan, uluslararası bir projede yer almaya hazırlanıyor.
Alkan, ABD'de gösterime girecek olan “Blue Project: I am Human Too” isimli belgesel serisinin yönetmen koltuğunda yer alıyor. Belgesel, ülkede görevi başında intihar eden polis memurlarının hikayelerine odaklanıyor.
Herkül ve Andromeda projeleriyle tanınan Hollywood film yıldızı Kevin Sorbo’nun yaptığı belgesel, görevi başında ölen polislerin sayısının intihar edenlerden daha az olduğu gerçeğinden yola çıkarak bir anlatı sunuyor.
Belgeselde anlatıcı olarak intihar eden polislerin aileleri, üst düzey polis departmanı yetkilileri, yerel yöneticiler, politikacılar ile psikolog ve psikoterapistlerin görüşlerine yer veriliyor. Politikacılar arasında ise Nick Lalota, Andrew Garbarino, Ray Tiernay ve Lucie Kwon yer alıyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın