Netflix'in Yeni Dizisi 'A Man in Full' Succession'a Benzediği İçin Eleştirmenlerce Topa Tutuldu!
Netflix'in Yeni Dizisi 'A Man in Full' Succession'a Benzediği İçin Eleştirmenlerce Topa Tutuldu!
Netflix'te gösterime giren 'A Man in Full' eleştirmenlerden karışık övgüler aldı. Bazıları diziyi güçlü kadrosundan dolayı överken bazıları da diziyi Succession ile karşılaştırdı. Detaylar içerikte!
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Ünlü oyuncu Jeff Daniels ve Diane Lane'in başrollerini paylaştığı 'A Man in Full' dizisi 2 Mayıs'ta Netflix'te gösterime girdi. Tom Wolfe'un aynı adlı romanından uyarlanan dizi izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı.
6 bölümden oluşan 'A Man in Full', iflasın eşiğindeki bir emlak kralını konu alıyor. Emlak kralı Charlie Croker'ın şirketini iflas etmek üzereyken kurtarma çabalarını konu alıyor.
Dizi izleyenler tarafından beğenilse de eleştirmenlerin yorumları herkesin dizinden hoşlanmadığını da bize gösteriyor. Birçok dizi eleştirmeni ve televizyon yazarı dizinin ilgi çekici olmadığını düşünüyor.
Independent Türkçe'nin haberine göre ScreenRant'tan Ben Gibbons dizinin güçlü oyuncu kadrosuna sahip olduğunu söylerken Hollywood Reporter'dan Daniel Fienberg ise dizinin daha karmaşık ve büyük bir hikayeye sahipken mahkeme salonunun rahatlığına sığınıyor diye eleştirdi.
USA Today'den Kelly Lawler ise "Karakterler yeterince derin değil" diyerek Charlie karakterinin yeterince iyi olmadığını söyledi. Bazıları da diziyi Succession'a benzetti.
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Guardian'dan Lucy Mangan yaptığı incelemede,
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