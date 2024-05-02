Güney Kore Yapımı 'The Roundup: Punishment' Filmi Ülke Tarihinde Bir İlke İmza Attı
Güney Kore Yapımı 'The Roundup: Punishment' Filmi Ülke Tarihinde Bir İlke İmza Attı
2024 yapımı Güney Kore filmi The Roundup: Punishment, son zamanlarda sinema dünyasında çok büyük ses getirdi. Film dünya çapında 4.4 milyon dolar hasılat ederek Güney Kore sinema tarihinde bir ilke imza attı. Detaylar içerikte!
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Don Lee'nin başrolünü oynadığı aksiyon film serisinin dördüncüsü olan The Roundup: Punishment, son zamanların en popüler yapımlarından biri.
Heo Myeong Haeng'in yönetmen koltuğunda oturduğu Güney Kore yapımı film, dedektif Ma Seok-do'nun eski bir paralı asker ve çevrimiçi bir kumar organizasyonunun başkanı olan Baek Chang-ki'yi yakalamak için Siber Soruşturma Ekibine katılmasını konu alıyor.
Don Lee'nin yumruklarını konuşturmaktan asla geri durmayan polis memurunu canlandırdığı filmde, Kim Moo-yeol ve Lee Dong-hwi de acımasız suçluları canlandırıyor.
Aksiyon türündeki The Roundup: Punishment, son verilere göre sinema dünyasında büyük ses getirdi. Independent Türkçe'nin haberine göre film dünya çapında 24.4 milyon dolar hasılat etti. Film, Zendaya'nın başrolde olduğu Challengers'ın çok az farkla önüne geçti.
The Roundup: Punishment, Güney Kore'de ise 2024'te yayınlanan bir film için en yüksek açılışı kırarak bir rekora imza attı. Rotten Tomatoes web sitesindeki incelemelere göre filmin puanı 10 üzerinden 7.8. Robert Daniels ise film için "Tokatları, havada uçuşan yumrukları ve kafaya uçan dizlerle harika bir yapım" yorumunu yaptı.
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