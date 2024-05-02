Doğaüstü Korku Filmi 'Tarot'un Fragmanına Gelen Birbirinden İlginç Tepkiler
Doğaüstü Korku Filmi 'Tarot'un Fragmanına Gelen Birbirinden İlginç Tepkiler
3 Mayıs'ta vizyona girecek olan doğaüstü korku filmi 'Tarot'tan ilk fragman geldi. Gelin hep birlikte önce korku dolu fragmana, sonra gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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Spenser Cohen ve Anna Halberg'ün yönetmenliğini üstlendiği ve başrollerinde Harriet Slater, Adain Bradley, Avantika, Wolfgang Novogratz, Humberly González, Larsen Thompson ve Jacob Batalon'un yer aldığı 'Tarot' filminin vizyona girmesine sayılı günler kaldı.
Nicholas Adams'ın 1992 tarihli Horrorscope romanından uyarlanan Amerikan doğaüstü korku filmi, 3 Mayıs'ta vizyona giriyor.
'Tarot' filmi, tarot kartlarına baktırdıktan sonra fallarında çıkan şekillerde ölmeye başlayan bir grup üniversiteli gencin yaşadıklarına odaklanıyor. Gençler zamanları dolmadan önce karşılaştıkları gizemi çözmeye çalışıyorlar.
3 Mayıs’ta sinemalarda vizyona girecek korku filmi Tarot’un fragmanı yayınlandı. Gelin fragmana ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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