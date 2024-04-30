Tüm Dünyanın En Çok Okunan Çocuk Romanından Uyarlanan 'Çocuk Kalbi' Filminin Galası Yapıldı
Tüm Dünyanın En Çok Okunan Çocuk Romanından Uyarlanan 'Çocuk Kalbi' Filminin Galası Yapıldı
Senaryosunu ve yönetmenliğini Sinan Biçici'nin üstlendiği ve Çocuk Kalbi romanından uyarlanan 'Çocuk Kalbi' filminin galası İstanbul'da gerçekleştirildi. Gelin filmin ayrıntılarına hep birlikte bakalım.
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Senaryosunu ve yönetmenliğini Sinan Biçici'nin üstlendiği ve başrollerini İlker Aksum, Alihan Türkdemir ve Eser Eyüboğlu’nun paylaştığı 'Çocuk Kalbi' filminin galası pazar günü gerçekleştirildi.
Çocuk kitapları deyince dünya çapında herkesin ilk aklına gelen Çocuk Kalbi romanından uyarlanan filmin galasına sinema ve dizi dünyasından pek çok isim katıldı.
Filmin bazı sahneleri izleyenleri duygulandırıp ağlattı, finalde ise seyirciden büyük alkış topladı. Galaya katılanlardan biri olarak ben açıkçası bir yetişkin gözüyle bazı sahnelerde aşırı duygulandım.
Yönetmen Sinan Biçici, küçük bir kasabada geçen bu filmde arkadaşlık, aile bağları, okuldaki sorunların çözümü, iyi bir öğretmenin önemi, dayanışma ve sevgi gibi şimdilerde unutulmaya yüz tutmuş pek çok konu üzerine önemli mesajlar verdi.
Galada 'Çocuk Kalbi' filminin oyuncularından Aylin Gül ile gerek bu film hakkında gerek sinemaya dair güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Film hakkında önemli değerlendirmelerde bulunan Gül, Çocuk Kalbi romanının çok arka planda kaldığını ve bu filmle orada anlatılan değerleri tekrar şimdiki nesillere aktarmak istediklerini dile getirdi.
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Bir çocuğun gözünden ya da kalbinden diyelim, günümüzde çok ihtiyaç duyduğumuz değerleri ele alan 'Çocuk Kalbi' filmi 3 Mayıs’ta tüm Türkiye’de vizyona giriyor. İyiyle kötünün çocuk dünyasında karşı karşıya geldiği bu filmi siz izlemeyi düşünüyor musunuz? Yorumlara buyrun!
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