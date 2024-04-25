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Kaan Urgancıoğlu'nun Başrolde Olduğu Netflix Filmi 'Sen Büyümeye Bak'ın Yayın Tarihi Belli Oldu!

Kaan Urgancıoğlu'nun Başrolde Olduğu Netflix Filmi 'Sen Büyümeye Bak'ın Yayın Tarihi Belli Oldu!

Netflix film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
25.04.2024 - 11:36

Netflix, Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünde yer aldığı 'Sen Büyümeye Bak' filminden özel bir video paylaşıp yayın tarihini duyurdu. Gelin filmin detaylarına ve habere gelen tepkilere hep birlikte bakalım.

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Netflix, Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünde yer aldığı ve 2022 yılında yayınlanan 'Sen Yaşamaya Bak' filminin devamı niteliğinde olan 'Sen Büyümeye Bak' filminden özel bir video paylaşarak yayın tarihini duyurdu.

Netflix, Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünde yer aldığı ve 2022 yılında yayınlanan 'Sen Yaşamaya Bak' filminin devamı niteliğinde olan 'Sen Büyümeye Bak' filminden özel bir video paylaşarak yayın tarihini duyurdu.

İlk filmi izleyenler hatırlar; Kaan Urgancıoğlu'nun başrolü Aslı Enver ile paylaştığı filmde ikili Fırat ve Melisa adlarında bir çifti canlandırıyordu. Bekar bir anne olan Melisa'nın hasta olduğunu ve çok az ömrü kaldığını öğrendikten sonra oğlu Can'ı emanet edecek birini bulup bulamayacağını ve hayatına giren Fırat ile aşklarını izlemiştik.

İlk filmi izleyenler hatırlar; Kaan Urgancıoğlu'nun başrolü Aslı Enver ile paylaştığı filmde ikili Fırat ve Melisa adlarında bir çifti canlandırıyordu. Bekar bir anne olan Melisa'nın hasta olduğunu ve çok az ömrü kaldığını öğrendikten sonra oğlu Can'ı emanet edecek birini bulup bulamayacağını ve hayatına giren Fırat ile aşklarını izlemiştik.

'Sen Büyümeye Bak' filminde ise hikaye kaldığı yerden devam ediyor. Filmde sevdiği kadını kaybeden bir baba ile oğlunun hayatlarına devam etmesi ve birbirlerini iyileştirmeleri ekrana geliyor.

'Sen Büyümeye Bak' filminde ise hikaye kaldığı yerden devam ediyor. Filmde sevdiği kadını kaybeden bir baba ile oğlunun hayatlarına devam etmesi ve birbirlerini iyileştirmeleri ekrana geliyor.

Heyecanla beklenen bu filmde Kaan Urgancıoğlu'na Melisa Aslı Pamuk eşlik ediyor. Mert Ege Ak, Ezgi Şenler, Çağdaş Onur Öztürk, Asaf Baydar, Milane Eren, Alper Baytekin ve Perihan Savaş gibi başarılı oyuncular kadroda yer alıyor.

Heyecanla beklenen bu filmde Kaan Urgancıoğlu'na Melisa Aslı Pamuk eşlik ediyor. Mert Ege Ak, Ezgi Şenler, Çağdaş Onur Öztürk, Asaf Baydar, Milane Eren, Alper Baytekin ve Perihan Savaş gibi başarılı oyuncular kadroda yer alıyor.

Filmin yönetmenliğini yine ilk filmde olduğu gibi Hakan Kırvavaç yani 'Ketche' üstleniyor. Ve yine senarist koltuğunda Hakan Bonomo yer alıyor. Fırat Melisa'yı kaybettikten sonra oğluyla tekrar nasıl bir hayat kuruyor? Aşkı yeniden bulabiliyor mu? İşte filmde bunları göreceğiz.

Filmin yönetmenliğini yine ilk filmde olduğu gibi Hakan Kırvavaç yani 'Ketche' üstleniyor. Ve yine senarist koltuğunda Hakan Bonomo yer alıyor. Fırat Melisa'yı kaybettikten sonra oğluyla tekrar nasıl bir hayat kuruyor? Aşkı yeniden bulabiliyor mu? İşte filmde bunları göreceğiz.
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'Sen Büyümeye Bak' filmi 23 Mayıs'ta Netflix'te gösterime girecek. Peki filmi heyecanla bekleyenlerden nasıl tepkiler geldi? Gelin hep birlikte o yorumlara bi' göz atalım.

'Sen Büyümeye Bak' filmi 23 Mayıs'ta Netflix'te gösterime girecek. Peki filmi heyecanla bekleyenlerden nasıl tepkiler geldi? Gelin hep birlikte o yorumlara bi' göz atalım.
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