Başrolünde Jennifer Lopez'in Oynadığı Netflix Filmi 'Atlas'ın Fragmanına İzleyicilerden Tepkiler Geldi!

Jennifer Lopez'in başrolde yer aldığı 'Atlas' filmi önümüzdeki ay Netflix'te ekranlarımıza gelecek. Bir veri analistinin yapay zeka robotunu yok etme hikayesini anlattığı filmden bir fragman geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı. Gelin önce fragmana sonra da gelen tepkilere hep birlikte bakalım.