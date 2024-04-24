Başrolünde Jennifer Lopez'in Oynadığı Netflix Filmi 'Atlas'ın Fragmanına İzleyicilerden Tepkiler Geldi!
Başrolünde Jennifer Lopez'in Oynadığı Netflix Filmi 'Atlas'ın Fragmanına İzleyicilerden Tepkiler Geldi!
Jennifer Lopez'in başrolde yer aldığı 'Atlas' filmi önümüzdeki ay Netflix'te ekranlarımıza gelecek. Bir veri analistinin yapay zeka robotunu yok etme hikayesini anlattığı filmden bir fragman geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı. Gelin önce fragmana sonra da gelen tepkilere hep birlikte bakalım.
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Başrolünde Jennifer Lopez'in yer aldığı ve Brad Peyton'un yönettiği 'Atlas' filminin fragmanı paylaşıldı. Apokaliptik bir gelecekte geçen film, insanlığın bir yapay zeka robotunu durdurma mücadelesini gözler önüne seriyor.
Bilim kurgu ve aksiyon türündeki bu filmde Jennifer Lopez'e Simu Liu, Sterling K. Brown ve Mark Strong gibi oyuncular eşlik ediyor.
24 Mayıs tarihinde Netflix'te gösterime girecek filmde Jennifer Lopez, canlandırdığı Atlas Shepherd karakteriyle tüm ömrünü Harlan adındaki bir yapay zeka robotunu avlamaya adamış kahraman bir veri analisti olarak karşımıza çıkıyor.
'Atlas' filmi dikkat çeken hikayesiyle aslında son yılların en tartışmalı konularından birini ele alıyor. Yapay zeka insanlığa tehdit olabilir mi? Daha da ötesi hepimizi yok edebilir mi? İşte Lopez'in bu filmi şimdiden fragmanı izleyenlerin merak konusu oluyor.
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Siz Jennifer Lopez'in başrolde oynadığı 'Atlas'ı izleyecek misiniz? Yorumlara buyrun!
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