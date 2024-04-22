ABD'nin İç Savaşa Sürüklendiği A24 Yapımı 'Civil War' Filmini İzleyenlerden Gelen Tepkiler
ABD'nin İç Savaşa Sürüklendiği A24 Yapımı 'Civil War' Filmini İzleyenlerden Gelen Tepkiler
Alex Garland'ın yönetmenliğini üstlendiği A24 yapımı 'İç Savaş' filmi vizyonda. ABD'de yayınlandığı andan itibaren film gişe hasılatıyla büyük bir başarı kazandı. Eleştirmenler filmi rahatsız edici bulsa da sinema salonları doldu taştı. Gelin biz önce filmin ayrıntılarına sonra da izleyenlerden gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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Alex Garland'ın yönetmen koltuğunda oturduğu İç Savaş (Civil War) filmi son zamanların en çok izlenen yapımlarından biri. Sinema eleştirmenlerin aşırı derecede rahatsız edici bulduğu A24 yapımı film, tüm zamanların en iyi açılış yapan bağımsız filmi oldu.
ABD'de gösterime girdiği ilk hafta 25,7 milyon dolarlık hasılat yaparak bir rekora imza attı. 28 Gün Sonra ve Ex Machina ve kült filmlerin senaristliğini yapan Alex Garland’ın 'İç Savaş' filmi, ABD'nin çöküş hikayesiyle sinemalarda izleyen seyircilere benzersiz bir aksiyon yaşattı.
Geçtiğimiz cuma günü Türkiye'de vizyona giren distopik filmin başrollerinde Kirsten Dunst, Wagner Moura, Cailee Spaeny, Stephen McKinley Henderson ve Nick Offerman yer alıyor.
Distopik bir gelecekte geçen film, Amerika Birleşik Devletleri'nde isyancı grupların Beyaz Saray'a inmeden önce DC'ye ulaşmak için zamana karşı yarışan gazetecilerden oluşan bir ekibin hayatta kalma mücadelesini takip ediyor.
Film, Amerikan hükümeti ile Teksas ve Kaliforniya'nın başını çektiği ayrılıkçı "Batı Güçleri" arasında yaşanan İkinci Amerikan İç Savaşı sırasında yaşanan savaş suçlarını ekrana yansıtıyor.
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Film eleştirmenleri Alex Garland'ın etkileyici bir politik film çektiği konusunda hemfikirler. Bazı eleştirmenlerse Hollywood'un Donald Trump'a gözdağı verdiğini düşünüyor. Zira filmin senaryosu günümüz Amerikan siyasetiyle paralel bir şekilde ilerliyor. Peki İç Savaş (Civil War) filmini izleyenler ne düşünüyor? Gelin hep birlikte yorumlara bi' göz atalım.
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Peki siz İç Savaş (Civil War) filmini nasıl buldunuz? Yorumlara buyrun!
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