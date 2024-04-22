ABD'nin İç Savaşa Sürüklendiği A24 Yapımı 'Civil War' Filmini İzleyenlerden Gelen Tepkiler

Alex Garland'ın yönetmenliğini üstlendiği A24 yapımı 'İç Savaş' filmi vizyonda. ABD'de yayınlandığı andan itibaren film gişe hasılatıyla büyük bir başarı kazandı. Eleştirmenler filmi rahatsız edici bulsa da sinema salonları doldu taştı. Gelin biz önce filmin ayrıntılarına sonra da izleyenlerden gelen yorumlara hep birlikte bakalım.