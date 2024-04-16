Gerçek Hikaye! İyilikten Maraz Doğar Dedirten Netflix Dizisi 'Baby Reindeer'ı İzleyenlerden Gelen Tepkiler
Gerçek Hikaye! İyilikten Maraz Doğar Dedirten Netflix Dizisi 'Baby Reindeer'ı İzleyenlerden Gelen Tepkiler
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Richard Gadd tarafından yaratılan ve başrolde yine kendisinin rol aldığı İngiliz drama-gerilim dizisi 'Baby Reindeer' 11 Nisan'da Netflix'te gösterime girdi.
Gerçek bir hikayeye dayanan Baby Reindeer'ı izleyenler ise bu gerçek ve korkutucu hikaye karşısında adeta şaşkına döndü. 7 bölümden oluşan mini dizi, bir sapık tarafından yıllarca takip edilen İskoç komedyen Richard Gadd'ın travmatik deneyimini ele alıyor.
Baby Reindeer'da başarısız bir komedyen, bardaki hassas bir kadına bir bardak çay ikram ediyor. Komedyenin bu iyi niyet göstergesi hayatının altüst olmasına yetiyor.
34 yaşındaki oyuncu, 5 yıl boyunca 40 bin e-posta, 740 tweet ve 350 sesli mesajın yanı sıra yüzlerce mektupla taciz ediliyor. Tacizci Martha karakterini Jessica Gunning canlandırıyor.
Richard Gadd'ın başına gelenler çok ürkütücü. Ünlü oyuncu taciz edildiğini polise ihbar ettiği halde ortada açıkça tehdit olmadığı için polisin yapabileceği bir şey yoktu.
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O da yaşadığı travmayı önce bir tiyatro oyunuyla seyirciye anlattı. Şimdi de bu Netflix dizisiyle tüm dünyaya sesini duyurdu. Diziyi izleyenler ise yapımın başarısı karşısında hayran kaldı.
Seyirciler Gadd'ın travmasını diziye dönüştürmesini etkileyici buldu. Yorumlarda pek çok kişi "Tam bir başyapıt", "Karakterin gerçek hayattaki kurban olması çok çılgınca", "Uzun zamandır izlediğim en iyi dizilerden biri" gibi yorumlar yaptı. Bazıları da diziyi kasvetli buldu.
Peki gelin Netflix dizisi 'Baby Reindeer'ı izleyenlerin ilk tepkilerine hep birlikte bakalım.
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Siz 'Baby Reindeer'ı izlediniz mi? Dizi ve gerçek hikayesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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