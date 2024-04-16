Gerçek Hikaye! İyilikten Maraz Doğar Dedirten Netflix Dizisi 'Baby Reindeer'ı İzleyenlerden Gelen Tepkiler

İskoç komedyen Richard Gadd'ın başından geçen travmatik deneyimini konu alan Netflix dizisi 'Baby Reindeer' geçtiğimiz hafta yayınlandı. Dizi gerçek ve sarsıcı hikayesiyle izleyenleri adeta şok etti. Gelin önce dizinin ayrıntılarına, sonra da izleyenlerden gelen tepkilere hep birlikte bakalım.