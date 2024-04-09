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Netflix'in Yeni Kore Dizisi 'Parasyte: The Grey'i İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!

Netflix'in Yeni Kore Dizisi 'Parasyte: The Grey'i İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!

kore dizileri dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
09.04.2024 - 19:27

Yeon Sang-ho'nun yönettiği Kore bilim kurgu korku dizisi 'Parasyte: The Grey' 5 Nisan günü Netflix'te yayınlandı. Diziyi izleyenler seriye resmen hayran oldu. Pek çok izleyici dizinin ikinci sezonunu dört gözle beklediklerini dile getirdi. Rotten Tomatoes sitesinde 100 üzerinden 100 puan alan bu dizinin ayrıntılarına ve gelen yorumlara gelin hep birlikte bakalım.

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'Train to Busan' adlı korku filmiyle tanınan ünlü yönetmen Yeon Sang-ho'nun yönettiği Güney Koreli bir bilim kurgu korku dizisi 'Parasyte: The Grey' 5 Nisan günü Netflix kütüphanesinde yerini aldı.

'Train to Busan' adlı korku filmiyle tanınan ünlü yönetmen Yeon Sang-ho'nun yönettiği Güney Koreli bir bilim kurgu korku dizisi 'Parasyte: The Grey' 5 Nisan günü Netflix kütüphanesinde yerini aldı.

İzleyicilerin oldukça çok beğendiği dizi 2014 yılında izleyiciyle buluşan anime serisi 'Parasyte: The Maxim'den ve Hitoshi Iwaaki'nin 1989-1994'te yayımlanan Japon manga serisi Kiseiju'dan ilham alıyor.

İzleyicilerin oldukça çok beğendiği dizi 2014 yılında izleyiciyle buluşan anime serisi 'Parasyte: The Maxim'den ve Hitoshi Iwaaki'nin 1989-1994'te yayımlanan Japon manga serisi Kiseiju'dan ilham alıyor.

6 bölümden oluşan dizinin başrollerinde Jeon So-nee, Koo Kyo-hwan ve Lee Jung-hyun yer alıyor.

6 bölümden oluşan dizinin başrollerinde Jeon So-nee, Koo Kyo-hwan ve Lee Jung-hyun yer alıyor.

Dizi, bir grup gizemli parazit yaratığın uzaydan düşerek insanları ağırlamaya, onları öldürmeye ve kafalarını her şeye dönüştürebilecek benzersiz yaratıklara dönüştürmeye başlamasını konu alıyor.

Dizi, bir grup gizemli parazit yaratığın uzaydan düşerek insanları ağırlamaya, onları öldürmeye ve kafalarını her şeye dönüştürebilecek benzersiz yaratıklara dönüştürmeye başlamasını konu alıyor.

Eleştiri derleme sitesi Rotten Tomatoes'da 100 üzerinden 100 tam alan dizi hayranlar tarafından çok beğeniliyor. Şimdiden dizinin ikinci sezonunun geleceği tahmin ediliyor.

Eleştiri derleme sitesi Rotten Tomatoes'da 100 üzerinden 100 tam alan dizi hayranlar tarafından çok beğeniliyor. Şimdiden dizinin ikinci sezonunun geleceği tahmin ediliyor.
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Yönetmen Yeon Sang-h, 'Parasyte: The Grey'in ana hikayesinde bir değişikliğe gitti. Asıl hikayede başrol erkekken bu Netflix dizisinin ana karakteri için kadın oyuncuya yer verdi.

Yönetmen Yeon Sang-h, 'Parasyte: The Grey'in ana hikayesinde bir değişikliğe gitti. Asıl hikayede başrol erkekken bu Netflix dizisinin ana karakteri için kadın oyuncuya yer verdi.

Peki diziyi bir oturuşta izlediğini söyleyen izleyicilerden ne yorumlar geldi? Gelin hep birlikte tepkilere bir göz atalım.

Peki diziyi bir oturuşta izlediğini söyleyen izleyicilerden ne yorumlar geldi? Gelin hep birlikte tepkilere bir göz atalım.
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Siz Netflix'in yeni Kore dizisi Parasyte: The Grey'i izlediniz mi? Yorumlara buyrun!

Siz Netflix'in yeni Kore dizisi Parasyte: The Grey'i izlediniz mi? Yorumlara buyrun!
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