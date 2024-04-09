Netflix'in Yeni Kore Dizisi 'Parasyte: The Grey'i İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!

Yeon Sang-ho'nun yönettiği Kore bilim kurgu korku dizisi 'Parasyte: The Grey' 5 Nisan günü Netflix'te yayınlandı. Diziyi izleyenler seriye resmen hayran oldu. Pek çok izleyici dizinin ikinci sezonunu dört gözle beklediklerini dile getirdi. Rotten Tomatoes sitesinde 100 üzerinden 100 puan alan bu dizinin ayrıntılarına ve gelen yorumlara gelin hep birlikte bakalım.