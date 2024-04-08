Doğaüstü Korku Filmlerini Sevenlerin Bayılarak İzleyeceği 'The First Omen'ı İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!

'Filmi ailemle birlikte izlemek çok zordu. Korku filmlerini sevmeyen annem galada yanımda oturmak zorunda kaldı. Film boyunca bana öyle çok sarılmış ki kolumda onun tırnak izleri var. Babam da filmi izlerken neredeyse bayılıyordu. Rol aldığım yapımlarda başıma kötü bir şey gelmesini asla kaldıramıyorlar. Ama benim başıma o kadar çok kötü şey geldi ki! Başımdan vuruldum ve hatta rol icabı diri diri bile yakıldım. O yüzden ailem bu filmin final sahnesini izlerken çok zorlandı' dedi.