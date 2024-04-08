Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Doğaüstü Korku Filmlerini Sevenlerin Bayılarak İzleyeceği 'The First Omen'ı İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!

Doğaüstü Korku Filmlerini Sevenlerin Bayılarak İzleyeceği 'The First Omen'ı İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
08.04.2024 - 17:54

The First Omen, Gregory Peck'in başrolünü oynadığı 1976 yapımı ikonik The Omen'den yaklaşık 50 yıl sonra gösterime girdi. Game of Thrones'dan tanıdığımız Nell Tiger Free'nin başrolde olduğu filmin ayrıntılarına ve gelen yorumlara gelin hep birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Son zamanların heyecanla beklenen korku filmi Omen: İlk Kehanet'in (The First Omen) 5 Nisan 2024 tarihinde vizyona girdi. Türkiye'de 12 Nisan günü sinemaseverlerle buluşacak film, kiliseye hizmet etmek üzere Roma'ya gönderilen Amerikalı bir kadının kendi inancını sorgulamasını konu alıyor.

Son zamanların heyecanla beklenen korku filmi Omen: İlk Kehanet'in (The First Omen) 5 Nisan 2024 tarihinde vizyona girdi. Türkiye'de 12 Nisan günü sinemaseverlerle buluşacak film, kiliseye hizmet etmek üzere Roma'ya gönderilen Amerikalı bir kadının kendi inancını sorgulamasını konu alıyor.

Arkasha Stevenson tarafından yönetilen filmin başrollerinde Nell Tiger Free, Tawfeek Barhom, Sônia Braga, Ralph Ineson ve Bill Nighy yer alıyor.

Arkasha Stevenson tarafından yönetilen filmin başrollerinde Nell Tiger Free, Tawfeek Barhom, Sônia Braga, Ralph Ineson ve Bill Nighy yer alıyor.

Filmin baş karakteri Margaret'i canlandıran Nell Tiger Free'yi Game of Thrones dizisinden tanıyoruz. 24 yaşındaki oyuncu, HBO yapımı dizinin 5. ve 6. sezonlarında Myrcella Baratheon'u canlandırmıştı.

Filmin baş karakteri Margaret'i canlandıran Nell Tiger Free'yi Game of Thrones dizisinden tanıyoruz. 24 yaşındaki oyuncu, HBO yapımı dizinin 5. ve 6. sezonlarında Myrcella Baratheon'u canlandırmıştı.

The First Omen'da Nell Tiger Free'ye Yaşamak'la (Living) filmiyle En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterilen Bill Nighy eşlik ediyor. Nighy filmde karanlık bir komploya öncülük eden bir rahibi canlandırıyor.

The First Omen'da Nell Tiger Free'ye Yaşamak'la (Living) filmiyle En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterilen Bill Nighy eşlik ediyor. Nighy filmde karanlık bir komploya öncülük eden bir rahibi canlandırıyor.

The First Omen, Gregory Peck'in başrolünü oynadığı 1976 yapımı ikonik The Omen'den yaklaşık 50 yıl sonra gösterime giriyor. The Omen, eleştirmenlerden olumsuz eleştiriler de alsa da gişede büyük bir başarı yakalamıştı. Vizyona girdiği yıl en çok hasılat yapan yapımlardan olan film, iki dalda Oscar'a aday gösterilmişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Geçtiğimiz günlerde vizyona giren The First Omen'a gelen eleştiriler ise olumlu. Rotten Tomatoes'da, 121 eleştirmenin incelemesinin %78'i olumlu ve ortalama puanı 10 üzerinden 6.9 olarak karşımıza çıkıyor.

Geçtiğimiz günlerde vizyona giren The First Omen'a gelen eleştiriler ise olumlu. Rotten Tomatoes'da, 121 eleştirmenin incelemesinin %78'i olumlu ve ortalama puanı 10 üzerinden 6.9 olarak karşımıza çıkıyor.

Independent Türkçe'nin haberine göre The First Omen'in yıldızı Nell Tiger Free filmi çok korkunç ve kanlı olarak nitelendiriyor. Zira oyuncunun ailesi galada zorlu anlar yaşamış.

Independent Türkçe'nin haberine göre The First Omen'in yıldızı Nell Tiger Free filmi çok korkunç ve kanlı olarak nitelendiriyor. Zira oyuncunun ailesi galada zorlu anlar yaşamış.

Oyuncu Free, People'a yaptığı açıklamada,

Oyuncu Free, People'a yaptığı açıklamada,

'Filmi ailemle birlikte izlemek çok zordu. Korku filmlerini sevmeyen annem galada yanımda oturmak zorunda kaldı. Film boyunca bana öyle çok sarılmış ki kolumda onun tırnak izleri var. Babam da filmi izlerken neredeyse bayılıyordu. Rol aldığım yapımlarda başıma kötü bir şey gelmesini asla kaldıramıyorlar. Ama benim başıma o kadar çok kötü şey geldi ki! Başımdan vuruldum ve hatta rol icabı diri diri bile yakıldım. O yüzden ailem bu filmin final sahnesini izlerken çok zorlandı' dedi.

Peki The First Omen'i izleyenler filmi nasıl bulmuş? Gelin hep birlikte o yorumlara bakalım.

Peki The First Omen'i izleyenler filmi nasıl bulmuş? Gelin hep birlikte o yorumlara bakalım.
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

"The First Omen'i sinemada izleyebiliyorsanız lütfen izleyin. Gerçekten güzel görünüyor. Eğlenceli ve 'Lily Tiger Free' büyüleyici (yani o harika)!"

"The First Omen'i sinemada izleyebiliyorsanız lütfen izleyin. Gerçekten güzel görünüyor. Eğlenceli ve 'Lily Tiger Free' büyüleyici (yani o harika)!"
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

"Nell Tiger Free'nin The First Omen'de gerçekten iyi olması, Lannister'ların en iyi kadroya sahip aile olduğunun kanıtı"

"Nell Tiger Free'nin The First Omen'de gerçekten iyi olması, Lannister'ların en iyi kadroya sahip aile olduğunun kanıtı"
twitter.com

"The First Omen'e aşığım. Orijinalden 48 yıl sonra başarılı bir ön-requel çıkarmak ne kadar etkileyici. Nell Tiger Free muhteşem. Görseller rahatsız edici ve yaratıcıydı. Ses tonu sürekli olarak uğursuzdu. Vahşeti sevdim. Dini korku seviyorsanız bunu izlemelisiniz"

"The First Omen'e aşığım. Orijinalden 48 yıl sonra başarılı bir ön-requel çıkarmak ne kadar etkileyici. Nell Tiger Free muhteşem. Görseller rahatsız edici ve yaratıcıydı. Ses tonu sürekli olarak uğursuzdu. Vahşeti sevdim. Dini korku seviyorsanız bunu izlemelisiniz"
twitter.com

"The First Omen'deki açıkça Possession'a gönderme yapan sahne, Possession'ın ortak liderinin 1981'de ortaya çıktığında ne yaptığını hatırladığınızda daha da iyi"

"The First Omen'deki açıkça Possession'a gönderme yapan sahne, Possession'ın ortak liderinin 1981'de ortaya çıktığında ne yaptığını hatırladığınızda daha da iyi"
twitter.com

"The First Omen bugüne kadar izlediğim en iyi korku ön filmi. Müthiş, unutulmaz bir korku ve atmosfer duygusuyla insanı hayrete düşüren Arkasha Stevenson'ın bu muhteşem filmi, yılın şu ana kadarki en dehşet verici filmi. Bu günlerde normalde göremediğimiz şekilde görkemli"

"The First Omen bugüne kadar izlediğim en iyi korku ön filmi. Müthiş, unutulmaz bir korku ve atmosfer duygusuyla insanı hayrete düşüren Arkasha Stevenson'ın bu muhteşem filmi, yılın şu ana kadarki en dehşet verici filmi. Bu günlerde normalde göremediğimiz şekilde görkemli"
twitter.com

"The First Omen'in sinemalardan kaybolmasına izin vermeyin. Gidin büyük ekranda görün. Güzel, tüyler ürpertici, unutulmaz, iğrenç ve inanılmaz. Gidin görün onu"

"The First Omen'in sinemalardan kaybolmasına izin vermeyin. Gidin büyük ekranda görün. Güzel, tüyler ürpertici, unutulmaz, iğrenç ve inanılmaz. Gidin görün onu"
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

"The First Omen doğum kontrolü için sağlam bir reklam olurdu"

"The First Omen doğum kontrolü için sağlam bir reklam olurdu"
twitter.com

Peki siz The First Omen hakkında ne düşünüyorsunuz? Sinemada izleyecek misiniz? Yorumlara buyrun!

Peki siz The First Omen hakkında ne düşünüyorsunuz? Sinemada izleyecek misiniz? Yorumlara buyrun!

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?