Doğaüstü Korku Filmlerini Sevenlerin Bayılarak İzleyeceği 'The First Omen'ı İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!
Doğaüstü Korku Filmlerini Sevenlerin Bayılarak İzleyeceği 'The First Omen'ı İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!
The First Omen, Gregory Peck'in başrolünü oynadığı 1976 yapımı ikonik The Omen'den yaklaşık 50 yıl sonra gösterime girdi. Game of Thrones'dan tanıdığımız Nell Tiger Free'nin başrolde olduğu filmin ayrıntılarına ve gelen yorumlara gelin hep birlikte bakalım.
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Son zamanların heyecanla beklenen korku filmi Omen: İlk Kehanet'in (The First Omen) 5 Nisan 2024 tarihinde vizyona girdi. Türkiye'de 12 Nisan günü sinemaseverlerle buluşacak film, kiliseye hizmet etmek üzere Roma'ya gönderilen Amerikalı bir kadının kendi inancını sorgulamasını konu alıyor.
Arkasha Stevenson tarafından yönetilen filmin başrollerinde Nell Tiger Free, Tawfeek Barhom, Sônia Braga, Ralph Ineson ve Bill Nighy yer alıyor.
Filmin baş karakteri Margaret'i canlandıran Nell Tiger Free'yi Game of Thrones dizisinden tanıyoruz. 24 yaşındaki oyuncu, HBO yapımı dizinin 5. ve 6. sezonlarında Myrcella Baratheon'u canlandırmıştı.
The First Omen'da Nell Tiger Free'ye Yaşamak'la (Living) filmiyle En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterilen Bill Nighy eşlik ediyor. Nighy filmde karanlık bir komploya öncülük eden bir rahibi canlandırıyor.
The First Omen, Gregory Peck'in başrolünü oynadığı 1976 yapımı ikonik The Omen'den yaklaşık 50 yıl sonra gösterime giriyor. The Omen, eleştirmenlerden olumsuz eleştiriler de alsa da gişede büyük bir başarı yakalamıştı. Vizyona girdiği yıl en çok hasılat yapan yapımlardan olan film, iki dalda Oscar'a aday gösterilmişti.
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Geçtiğimiz günlerde vizyona giren The First Omen'a gelen eleştiriler ise olumlu. Rotten Tomatoes'da, 121 eleştirmenin incelemesinin %78'i olumlu ve ortalama puanı 10 üzerinden 6.9 olarak karşımıza çıkıyor.
Independent Türkçe'nin haberine göre The First Omen'in yıldızı Nell Tiger Free filmi çok korkunç ve kanlı olarak nitelendiriyor. Zira oyuncunun ailesi galada zorlu anlar yaşamış.
Oyuncu Free, People'a yaptığı açıklamada,
Peki The First Omen'i izleyenler filmi nasıl bulmuş? Gelin hep birlikte o yorumlara bakalım.
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"The First Omen'i sinemada izleyebiliyorsanız lütfen izleyin. Gerçekten güzel görünüyor. Eğlenceli ve 'Lily Tiger Free' büyüleyici (yani o harika)!"
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"Nell Tiger Free'nin The First Omen'de gerçekten iyi olması, Lannister'ların en iyi kadroya sahip aile olduğunun kanıtı"
"The First Omen'e aşığım. Orijinalden 48 yıl sonra başarılı bir ön-requel çıkarmak ne kadar etkileyici. Nell Tiger Free muhteşem. Görseller rahatsız edici ve yaratıcıydı. Ses tonu sürekli olarak uğursuzdu. Vahşeti sevdim. Dini korku seviyorsanız bunu izlemelisiniz"
"The First Omen'deki açıkça Possession'a gönderme yapan sahne, Possession'ın ortak liderinin 1981'de ortaya çıktığında ne yaptığını hatırladığınızda daha da iyi"
"The First Omen bugüne kadar izlediğim en iyi korku ön filmi. Müthiş, unutulmaz bir korku ve atmosfer duygusuyla insanı hayrete düşüren Arkasha Stevenson'ın bu muhteşem filmi, yılın şu ana kadarki en dehşet verici filmi. Bu günlerde normalde göremediğimiz şekilde görkemli"
"The First Omen'in sinemalardan kaybolmasına izin vermeyin. Gidin büyük ekranda görün. Güzel, tüyler ürpertici, unutulmaz, iğrenç ve inanılmaz. Gidin görün onu"
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"The First Omen doğum kontrolü için sağlam bir reklam olurdu"
Peki siz The First Omen hakkında ne düşünüyorsunuz? Sinemada izleyecek misiniz? Yorumlara buyrun!
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