Skandal Olay: AKP Milletvekili Vahit Kirişci, Kendisine Gelen Torpil Talebini WhatsApp Durumunda Paylaştı
AKP Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci'den skandal bir paylaşım geldi. Kirişci, kendisine gelen torpil talebini yanlışlıkla WhatsApp durumunda paylaştı. Kirişci’den torpil isteğinde bulunan kişinin mahalle muhtarı olduğu görüldü.
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AKP'de sayısı görev yapan şu an ise AKP Kahramanmaraş Milletvekili olan Vahit Kirişci, dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.
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Muhtarın, Orman Bölge Müdürlüğü’nde işe girmek için mülakata girecek olan yeğeni nedeniyle istekte bulunduğu anlaşıldı. İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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