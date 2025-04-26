Cezaevinde Olan Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'dan Gözaltılara İlk Tepki: ''Çocuklarımı Yalnız Bırakmayın''
İBB'ye yönelik düzenlenen ikinci operasyonda çok sayıda isim gözaltına alındı. Gözaltılar sonrası Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Murat Ongun'dan ilk tepki geldi. İmamoğlu, 'Ne yaparlarsa yapsınlar boş. Açıkça söyledim ama anlamadılar. Bir kez daha hatırlatayım: “Sen birer birer eksilteceğini sanıyorsun ama biz milyon milyon büyüyoruz!' dedi.
Ongun ise eşinin gözaltına alınmasına isyan ederek, ''Dostlarım; babaları cezaevinde, anneleri nezarethanede olan çocuklarımı yalnız bırakmayın'' dedi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmada 3 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Gözaltı kararı verilen 53 şüpheliden 50'si gözaltına alındı.
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Gözaltı haberini alan tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’ndan ilk açıklama geldi.
İşte o paylaşım:
İmamoğlu ile birlikte tutuklunan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ise eşi Gözdem Ongun'un gözaltına alınmasına isyan etti.
Ongun'un paylaşımı ise şöyle:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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