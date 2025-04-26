Sihirli Annem'de Ceren'in Sevgilisi Olan Kıvırcık Kerem Michele Cedolin'den Açıklama: ''Filme Çağrılmadım''

Sihirli Annem dizisi 23 yıl sonra film olarak geri dönüyor. Dizide yer alan oyuncuların tamamı film kadrosuna dahil oldu. Ancak öyle bir isim var ki kadrodan çıkarıldı. Sihirli Annem dizisinde Ceren'in sevgilisi olan kıvırcık Kerem Michele Cedolin, film için çağrılmadığını açıkladı.