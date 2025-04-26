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Sihirli Annem'de Ceren'in Sevgilisi Olan Kıvırcık Kerem Michele Cedolin'den Açıklama: ''Filme Çağrılmadım''

Sihirli Annem'de Ceren'in Sevgilisi Olan Kıvırcık Kerem Michele Cedolin'den Açıklama: ''Filme Çağrılmadım''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
26.04.2025 - 11:14

Sihirli Annem dizisi 23 yıl sonra film olarak geri dönüyor. Dizide yer alan oyuncuların tamamı film kadrosuna dahil oldu. Ancak öyle bir isim var ki kadrodan çıkarıldı. Sihirli Annem dizisinde Ceren'in sevgilisi olan kıvırcık Kerem Michele Cedolin, film için çağrılmadığını açıkladı.

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Çocukluğumuzun sevilen dizisi Sihirli Annem, film olarak yeniden hayatımıza giriyor. Betüş, Çilek, Dudu, Sadık; sevdiğimiz tüm karakterler yeniden bir araya geldi.

Çocukluğumuzun sevilen dizisi Sihirli Annem, film olarak yeniden hayatımıza giriyor. Betüş, Çilek, Dudu, Sadık; sevdiğimiz tüm karakterler yeniden bir araya geldi.

Defne Joy Foster da var. Hayatını kaybeden Defne Joy Foster'ın da yapay zeka kullanılarak filmde yer alacağı açıklanmıştı. Ancak bir ismin filme dahil edilmediği ortaya çıktı.

Sihirli Annem dizisinde Ceren'in sevgilisi olan kıvırcık Kerem Michele Cedolin, film için çağrılmadığını açıkladı.

Sihirli Annem dizisinde Ceren'in sevgilisi olan kıvırcık Kerem Michele Cedolin, film için çağrılmadığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Michele Cedolin paylaşımında, ''Sihirli Annem film oluyormuş. Bende sizlerle beraber öğrendim. Maalesef bana haber verme nezaketi gösterilmedi. Ama yine de mutluyum. İlk izleyenlerden olacağım. Sizce 'Kerem' niçin çağrılmadı. Bu film tutar mı?'' diye sordu.

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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