İBB'ye İkinci Operasyon: 53 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı
Sabah saatlerinde İBB'ye yönelik ikinci büyük bir operasyon yapıldı. 47 kişi evlerine yapılan polis baskınlarıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay ve İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa da bulunuyor.
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İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltı kararı verilen 53 şüpheliden 47'si gözaltına alındı.
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Firari 6 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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