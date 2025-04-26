onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İBB'ye İkinci Operasyon: 53 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

İBB'ye İkinci Operasyon: 53 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
26.04.2025 - 09:03 Son Güncelleme: 26.04.2025 - 09:47

Sabah saatlerinde İBB'ye yönelik ikinci büyük bir operasyon yapıldı. 47 kişi evlerine yapılan polis baskınlarıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay ve İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa da bulunuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltı kararı verilen 53 şüpheliden 47'si gözaltına alındı.

İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltı kararı verilen 53 şüpheliden 47'si gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma', 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde yeni bir operasyon düzenlendi.

Firari 6 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Firari 6 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ve Eski CHP milletvekili Turan Aydoğan gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında, tutuklu İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun da var.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

'Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; 19.03.2025 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde 101 şüpheli şahıs hakkında işlem tesis edilmiştir.Operasyon sonrası devam eden çalışmalarda tespit edilen 53 şüpheli hakkında 26.04.2025 tarihinde İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, firari 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Ev ve işyerlerinde de aramalar sürmektedir.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
18
10
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın