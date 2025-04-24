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Bakanlık Harekete Geçti: 1 Ton Domates Tohumunda Virüs Tespit Edildi

Bakanlık Harekete Geçti: 1 Ton Domates Tohumunda Virüs Tespit Edildi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
24.04.2025 - 18:13

Domatesin tohumundan bile virüs çıktı. Harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, hava yolu ile yurda giriş yaptırılmak istenen 1 ton 20 kilogram domates tohumunun, virüs tespiti üzerine iade edildiğini duyurdu.

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Konuya ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Konuya ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Hindistan menşeli 1 tonun üzerinde virüslü domates tohumu son anda tespit edilip iade edildi.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'İstanbul; ülkemize hava yolu ile girişi yapılmak istenen Hindistan menşeli 1 ton 20 kilogram domates tohumu inspektörlerimizce yapılan kontroller ve alınan numunenin 'Tomato brown rugose fruit vırus' (ToBRFV) ile bulaşık bulunmasından dolayı mahrecine iade edilmiştir.'

İşte o açıklama:

İşte o açıklama:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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