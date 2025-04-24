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Kuyumcularda Yeni Dönem Başlıyor: Belge Zorunluluğu Getirildi

Kuyumcularda Yeni Dönem Başlıyor: Belge Zorunluluğu Getirildi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
24.04.2025 - 17:25

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kuyumculuk sektöründe yeni bir düzenlemeye daha gitti. Çekili kıymetli maden satışlarında belge ve kayıt şartı zorunluluğu getirildi.

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Kuyumculuk sektöründe yeni adımlar atıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, “Çekili Kıymetli Madenlere İlişkin Genelge” yayımladı.

Kuyumculuk sektöründe yeni adımlar atıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, “Çekili Kıymetli Madenlere İlişkin Genelge” yayımladı.

Değişiklikle birlikte Türkiye’de yerleşik tüzel kişilere çekili kıymetli maden satışı serbest olacak.

Artık Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri ve vergi levhasında kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal etttiği belirtilen Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler haricindeki Türkiye’de yerleşik gerçek kişilere çekili kıymetli maden satışı yapılamayacak.

Çekili kıymetli maden satışında yeni kurullar getirildi. Maden satışı yapılırken, gerçek kişi kuyum işletmelerince “Kuyum Ticareti Yetki Belgesi” ibraz edilecek ve düzenlenecek faturaya söz konusu belge numarası işlenecek.

Çekili kıymetli maden satışında yeni kurullar getirildi. Maden satışı yapılırken, gerçek kişi kuyum işletmelerince “Kuyum Ticareti Yetki Belgesi” ibraz edilecek ve düzenlenecek faturaya söz konusu belge numarası işlenecek.

Satış sırasında, ana faaliyet kodunun yer aldığı barkodlu vergi levhası da sunulacak. Yeni düzenlemeyle birlikte, bu tür satışlarda “Kuyum Ticareti Yetki Belgesi” ibrazı zorunlu hale gelmiş oldu. Bu da, sadece resmî yetkiye sahip kişi ve kurumların bu sistemle kıymetli maden satabileceği anlamına geliyor.

Çekili kıymetli maden satışı, altın, gümüş, platin gibi değerli madenlerin doğrudan satışı yerine, bir çekiliş (kura) sistemiyle satış hakkının belirlendiği uygulamayı ifade eder.

Bu yöntem, sınırlı sayıda ürünün bulunduğu ve talebin yoğun olduğu dönemlerde tercih edilir. Satış hakkı kazananlar, belirli bir fiyattan ve zaman diliminde satın alma imkanı elde eder.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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