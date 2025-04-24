Kuyumcularda Yeni Dönem Başlıyor: Belge Zorunluluğu Getirildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kuyumculuk sektöründe yeni bir düzenlemeye daha gitti. Çekili kıymetli maden satışlarında belge ve kayıt şartı zorunluluğu getirildi.
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Kuyumculuk sektöründe yeni adımlar atıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, “Çekili Kıymetli Madenlere İlişkin Genelge” yayımladı.
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Çekili kıymetli maden satışında yeni kurullar getirildi. Maden satışı yapılırken, gerçek kişi kuyum işletmelerince “Kuyum Ticareti Yetki Belgesi” ibraz edilecek ve düzenlenecek faturaya söz konusu belge numarası işlenecek.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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