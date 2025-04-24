Kuyumcularda Yeni Dönem Başlıyor: Belge Zorunluluğu Getirildi

Satış sırasında, ana faaliyet kodunun yer aldığı barkodlu vergi levhası da sunulacak. Yeni düzenlemeyle birlikte, bu tür satışlarda “Kuyum Ticareti Yetki Belgesi” ibrazı zorunlu hale gelmiş oldu. Bu da, sadece resmî yetkiye sahip kişi ve kurumların bu sistemle kıymetli maden satabileceği anlamına geliyor.

Çekili kıymetli maden satışı, altın, gümüş, platin gibi değerli madenlerin doğrudan satışı yerine, bir çekiliş (kura) sistemiyle satış hakkının belirlendiği uygulamayı ifade eder.

Bu yöntem, sınırlı sayıda ürünün bulunduğu ve talebin yoğun olduğu dönemlerde tercih edilir. Satış hakkı kazananlar, belirli bir fiyattan ve zaman diliminde satın alma imkanı elde eder.