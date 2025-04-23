Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Prof. Dr. Celal Şengör Olası İstanbul Depreminin Büyüklüğünü Açıkladı: ''Avcılar ve Yeşilköy Topun Ağzında''

Prof. Dr. Celal Şengör Olası İstanbul Depreminin Büyüklüğünü Açıkladı: ''Avcılar ve Yeşilköy Topun Ağzında''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
23.04.2025 - 19:58

İstanbul'da saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Celal Şengör'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Olası İstanbul depreminin büyüklüğünü açıklayan Şengör, özellikle iki yeri işaret etti. Kanal İstanbul projesi hakkında da konuşan Şengör, 'Kanal İstanbul, 8.0 yıkıcılıktaki bölgede. Kanala tsunami gelirse tarumar eder. Kanalın betonu kırılırsa, deniz suyu yeraltı suyuna karışır, facia olur. Kanal İstanbul'a kesinlikle müsaade edilmemesi lazım' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, Fatih Altaylı’nın programına katıldı. Burada olası büyük İstanbul depremine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, Fatih Altaylı’nın programına katıldı. Burada olası büyük İstanbul depremine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbulluların hissettiği depremin şiddetinin 4 olduğunu, Silivri çevresinde ise bu değerin 5'e kadar çıktığını ifade eden Prof. Dr. Şengör, “iyi davranan bir deprem” olduğunu altını çizdi.

Asıl büyük tehlikenin henüz gerçekleşmediğini vurgulayan Şengör, 'Bana 'Ne tedbir alabiliriz' diye soruyorlar. Çok geç, hiçbir tedbir alamayız finito. Yarın olursa deprem ne yapacağız? Buradaki depreme hazırlanmak için çok geç. 1999'dan bu yana havanda su dövdük ve çok akılsızca işler yaptık' dedi.

Kanal İstanbul projesi hakkında da konuşan Şengör, "Kanal İstanbul, 8.0 yıkıcılıktaki bölgede. Kanala tsunami gelirse tarumar eder. Kanalın betonu kırılırsa, deniz suyu yeraltı suyuna karışır, facia olur. Kanal İstanbul'a kesinlikle müsaade edilmemesi lazım" dedi.

Kanal İstanbul projesi hakkında da konuşan Şengör, "Kanal İstanbul, 8.0 yıkıcılıktaki bölgede. Kanala tsunami gelirse tarumar eder. Kanalın betonu kırılırsa, deniz suyu yeraltı suyuna karışır, facia olur. Kanal İstanbul'a kesinlikle müsaade edilmemesi lazım" dedi.

İki yeri özellikle işaret eden Şengör, şunları söyledi:

'Avcılar ve Yeşilköy topun ağzında. Oraların dayanıksız olduğunu tahmin ediyorduk. İstanbul’da 7’lik bir deprem olsa insanlar ayakta duramaz. Bazı yerlerde şiddet 9’a kadar çıkabilir. Sahile paralel alanlar 8 şiddetinde, bazı bölgeler 7 ve daha sağlam yerler ise 6 şiddetinde sallanacak.”

Olası büyük İstanbul depreminin, Batı’dan Doğu’ya doğru uzanan bir fay hattı üzerinde meydana gelmesinin beklendiğini dile getiren Şengör, fayın tamamının kırılması durumunda depremin büyüklüğünün 7,6’ya ulaşabileceğini açıkladı.

İşte o anlar:

''Kanal İstanbul'a kesinlikle müsaade edilmemesi lazım"

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
2
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın