Prof. Dr. Celal Şengör Olası İstanbul Depreminin Büyüklüğünü Açıkladı: ''Avcılar ve Yeşilköy Topun Ağzında''
İstanbul'da saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Celal Şengör'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Olası İstanbul depreminin büyüklüğünü açıklayan Şengör, özellikle iki yeri işaret etti. Kanal İstanbul projesi hakkında da konuşan Şengör, 'Kanal İstanbul, 8.0 yıkıcılıktaki bölgede. Kanala tsunami gelirse tarumar eder. Kanalın betonu kırılırsa, deniz suyu yeraltı suyuna karışır, facia olur. Kanal İstanbul'a kesinlikle müsaade edilmemesi lazım' dedi.
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Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, Fatih Altaylı’nın programına katıldı. Burada olası büyük İstanbul depremine ilişkin açıklamalarda bulundu.
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Kanal İstanbul projesi hakkında da konuşan Şengör, "Kanal İstanbul, 8.0 yıkıcılıktaki bölgede. Kanala tsunami gelirse tarumar eder. Kanalın betonu kırılırsa, deniz suyu yeraltı suyuna karışır, facia olur. Kanal İstanbul'a kesinlikle müsaade edilmemesi lazım" dedi.
İşte o anlar:
''Kanal İstanbul'a kesinlikle müsaade edilmemesi lazım"
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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