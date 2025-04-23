Prof. Dr. Celal Şengör Olası İstanbul Depreminin Büyüklüğünü Açıkladı: ''Avcılar ve Yeşilköy Topun Ağzında''

İstanbulluların hissettiği depremin şiddetinin 4 olduğunu, Silivri çevresinde ise bu değerin 5'e kadar çıktığını ifade eden Prof. Dr. Şengör, “iyi davranan bir deprem” olduğunu altını çizdi.

Asıl büyük tehlikenin henüz gerçekleşmediğini vurgulayan Şengör, 'Bana 'Ne tedbir alabiliriz' diye soruyorlar. Çok geç, hiçbir tedbir alamayız finito. Yarın olursa deprem ne yapacağız? Buradaki depreme hazırlanmak için çok geç. 1999'dan bu yana havanda su dövdük ve çok akılsızca işler yaptık' dedi.