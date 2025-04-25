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Tarih Netleşti: 120 Yıllık Türk Çay Devi Konkordato İlan Etti

Tarih Netleşti: 120 Yıllık Türk Çay Devi Konkordato İlan Etti

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
25.04.2025 - 13:50

Türkiye'nin köklü çay markalarından biri olan Tirebolu 42, maddi sıkıntılar yaşıyor. İflas bayrağını çeken Tirebolu 42, konkordato ilan etti. Alacaklılar ise sıraya girdi.

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Konkordato ilan eden şirketlere bir isim daha eklendi. 1905 yılında kurulan ve yıllardır Türk çay sektöründe önemli bir yere sahip olan Tirebolu 42, iflasın eşiğine geldi.

Konkordato ilan eden şirketlere bir isim daha eklendi. 1905 yılında kurulan ve yıllardır Türk çay sektöründe önemli bir yere sahip olan Tirebolu 42, iflasın eşiğine geldi.

Konkordato ilan eden Türk çay devinde yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen konkordato davasında, alacaklıların toplantı tarihi belli oldu. tarihi netleşti.

Mahkeme tarafından görevlendirilen konkordato komiserleri Suphi Ağırbaş, Naci Uzunok ve Prof. Dr. Ali Cem Budak, İcra ve İflas Kanunu'nun ilgili hükümleri doğrultusunda süreci yürüttü.

Mahkeme tarafından görevlendirilen konkordato komiserleri Suphi Ağırbaş, Naci Uzunok ve Prof. Dr. Ali Cem Budak, İcra ve İflas Kanunu'nun ilgili hükümleri doğrultusunda süreci yürüttü.

Memurlar.net'de yer alan habere göre, Mahkemenin duyurusuna göre, Tirebolu 42’nin konkordato teklifinin değerlendirileceği alacaklılar toplantısı 15 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul Kartal’daki Titanic Business Otel’de gerçekleşecek. Adi alacaklılar için toplantı sabah saat 10.00’da başlayacakken, rehinli alacaklılar için saat 12.00’de ayrı bir oturum yapılacak.

Tirebolu 42’nin konkordato planının kabul edilmesi halinde, şirketin yeniden yapılandırılarak faaliyetlerini sürdürme şansı olacak. Aksi halde, iflas süreci resmen başlayabilir.

Tirebolu 42’nin konkordato planının kabul edilmesi halinde, şirketin yeniden yapılandırılarak faaliyetlerini sürdürme şansı olacak. Aksi halde, iflas süreci resmen başlayabilir.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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