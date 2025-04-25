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Moskova'da Araç Patladı: Üst Düzey Rus Yetkili Yaşamını Yitirdi

Moskova'da Araç Patladı: Üst Düzey Rus Yetkili Yaşamını Yitirdi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
25.04.2025 - 12:33

Reuters, üst düzey bir Rus yetkilinin Moskova'da patlayan araçta yaşamını yitirdiğini açıkladı.

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Reuters, hayatını kaybeden kişinin kimliğinin henüz doğrulanmadığını açıkladı.

Reuters, hayatını kaybeden kişinin kimliğinin henüz doğrulanmadığını açıkladı.

Rus basını ise Moskova'nın Balashikha bölgesinde gerçekleşen patlama sonucu hayatını kaybeden kişinin, Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Yaroslav Moskalik olduğunu yazdı.

Yerel basın da park halindeki araca yerleştirilen bombanın uzaktan patlatıldığını iddia etti.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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