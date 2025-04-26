Papa İçin Cenaze Töreni Düzenlendi: Türkiye'yi TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Temsil Etti

İngiltere’yi törende ayrıca Başbakan Keir Starmer temsil ediyor. Törene Ukrayna Devlet Başkanı Volodimi Zelenski de katılıyor. Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve ABD Başkanı Donald Trump, cenaze marjında kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Açıklamada, iki liderin bugün İtalya'nın başkenti Roma'da kısa bir görüşme yaptığı belirtildi. Zelenski'nin sözcüsü Sergiy Nykyforov, basına yaptığı açıklamada, 'Görüşme gerçekleşti ve halihazırda sona erdi' dedi. Beyaz Saray da iki liderin bir araya geldiğini açıkladı.