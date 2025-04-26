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Papa İçin Cenaze Töreni Düzenlendi: Türkiye'yi TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Temsil Etti

Papa İçin Cenaze Töreni Düzenlendi: Türkiye'yi TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Temsil Etti

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
26.04.2025 - 12:50

Vatikan'da, hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis(fıransis) için cenaze töreni düzenlendi. Dünya liderlerinin ve tanınan çok sayıda ismin katıldığı törene, Türkiye'den temsilen tek kişi gitti. Türkiye’yi TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş temsil etti.

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Törene 200 bin kişinin katıldığı açıklandı.

Törene 200 bin kişinin katıldığı açıklandı.

Merasim, bugün Türkiye saatiyle 11.00 sıralarında başladı. Papa'nın tabutu, Aziz Petrus Bazilikası’ndan Aziz Petrus Meydanı'na getirildi. Tabutun meydana taşındığı sırada meydanda toplanan kalabalığın alkışladığı görüldü. Cenaze ayini, Kardinaller Koleji Dekanı olan İtalyan Kardinal Giovanni Battista Re tarafından gerçekleştirildi. 

Battista Re, sözlerine başlarken, '(Papa'nın) bu dünyadan ebediyete göçüşünün ardından son günlerde şahit olduğumuz sevgi ifadeleri, bize Papa Francis'in zihinlere ve yüreklere ne kadar dokunduğunu anlatıyor' diye konuştu. Kardinal, Papa Francis'in 'halkın arasında, herkes açık bir yüreği olan bir papa' sözleriyle tarif etti.

Törende Türkiye’yi TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş temsil ederken, törene katılanlar arasında ABD Başkanı Donald Trump, eski başkan Joe Biden, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni gibi isimler yer aldı.

Törende Türkiye’yi TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş temsil ederken, törene katılanlar arasında ABD Başkanı Donald Trump, eski başkan Joe Biden, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni gibi isimler yer aldı.

Vatikan'ın verdiği bilgiye göre, Papa’nın cenazesine 200 bin kişi katılıyor. Basına yansıyan bilgilere göre, sadece neredeyse tamamen dolu olan Aziz Petrus Meydanı'nda 40 bin kişi bulunuyor.

İngiltere Kraliyet Ailesi’nden Galler Prensi William da babası Kral 3’üncü Charles’ı temsilen katıldığı cenaze töreninde bazilikada Papa’nın tabutunun yanına geldi.

İngiltere Kraliyet Ailesi’nden Galler Prensi William da babası Kral 3’üncü Charles’ı temsilen katıldığı cenaze töreninde bazilikada Papa’nın tabutunun yanına geldi.

İngiltere’yi törende ayrıca Başbakan Keir Starmer temsil ediyor. Törene Ukrayna Devlet Başkanı Volodimi Zelenski de katılıyor. Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve ABD Başkanı Donald Trump, cenaze marjında kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Açıklamada, iki liderin bugün İtalya'nın başkenti Roma'da kısa bir görüşme yaptığı belirtildi. Zelenski'nin sözcüsü Sergiy Nykyforov, basına yaptığı açıklamada, 'Görüşme gerçekleşti ve halihazırda sona erdi' dedi. Beyaz Saray da iki liderin bir araya geldiğini açıkladı.

Papa Francis’in naaşı, vasiyeti üzerine Roma'da Azize Büyük Meryem Bazilikası'na (Santa Maria Maggiore) defnedilecek.

Papa Francis’in naaşı, vasiyeti üzerine Roma'da Azize Büyük Meryem Bazilikası'na (Santa Maria Maggiore) defnedilecek.

Bu sabah Aziz Petrus Meydanı'ndaki cenaze ayini sonrasında Papa'nın naaşı buradan alınarak özel bir araçla yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Azize Büyük Meryem Bazilikası'na taşınacak.

Papa'nın naaşını taşıyacak cenaze aracının Vatikan'dan çıktıktan sonra sırasıyla; Vittorio Emanuele Caddesi, Venedik Meydanı, Kolezyum ve Merulana Caddesi üzerinden Azize Büyük Meryem Bazilikası'na ulaşması bekleniyor.

Vatikan Sözcüsü Bruni, Papa'nın naaşının, Azize Büyük Meryem Bazilikası'na defnedildikten sonra pazar günü halkın ziyaretine açılacağını kaydetti.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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